20 HACER y NO HACER DE Sexo

Seamos honestos, nadie nació sabiendo cómo tener sexo. La mayoría de las técnicas que hemos aprendido son de ex socios, amigos, o simplemente de pasar una noche solitaria en casa “aprendiendo” desde Internet. No todos los consejos son precisos, y muchas de las técnicas que estás aprendiendo podrían estar obstaculizando el sexo placentero, y eso no es bueno, ¿verdad? Voy a llevarte a través de lo que debes y no debes hacer con el sexo. Honestamente, escucha mis consejos y te sentirás como si estuvieras en el cielo cada vez.

Haz que sea obvio que te estás divirtiendo. No, no me refiero a los gritos orgásmicos masivos. Un par de gemidos aquí y allá no estarían mal. Finalmente, su compañero podrá leerlo y saber exactamente lo que quiere, ¡y cuándo lo desea! Por supuesto, es un proceso de aprendizaje, así que hazlo lo más fácil posible para tu pareja, ¿eh?

Mujeres, nunca trates de dar un trabajo manual. Ya no estamos en la escuela. Lo que pudo haber sido visto como placentero a los 15 años ahora es mucho menos emocionante. De hecho, muchos muchachos han dicho que el trabajo manual no es una experiencia muy placentera. ¡Demasiadas mujeres simplemente no saben cómo hacerlo bien, y Dios no permita que lo aprieten demasiado!

NO le digas a tu compañero que venga por ti. Sí, sé que tienes sus mejores intenciones en el corazón cuando lo dices, pero, sinceramente, no va a ayudar en nada. No importa cuánto le digas a tu compañero que cum, simplemente no va a suceder. Realmente necesitas darles placer para que funcione. Para colmo, pueden pensar que van demasiado despacio y, como resultado, se desaniman bastante.

NO te apegues a una posición sexual. Honestamente, se vuelve aburrido cuando no sabes hacer otra cosa que no sea el misionero. Esa relación no duró mucho. Del mismo modo, no hagas nada demasiado largo. Sí, chicos, Blow Jobs realmente puede durar demasiado.

Haz ritmo a ti mismo. Foreplay ayuda con el placer del sexo, confía en mí. Muchas personas se apresuran en el sexo, y no está destinado a ser así. Está pensado para ser una experiencia íntima y romántica, así que trata de que dure lo más posible. Honestamente, no durará mucho si el pene está recto en la vagina tan pronto como se sueltan esos pantalones. Chicos, los estoy mirando por esto.

NO obligue a su pareja a hacer algo que no quiere hacer. Muchas personas hacen esto y se preguntan por qué el sexo no es placentero. Esto significa que no hay mendicidad, en realidad, no hay mendicidad. Si suplicas lo suficiente, entonces la pareja se rendirá, pero no quieres eso. ¡Demuestra que te preocupas por ellos, que también disfruten del sexo!

Lávese antes del sexo. Sé que esto no siempre es posible, pero por favor intente. No hay nada peor que tener relaciones sexuales con un hombre o una mujer sucia. Recuerda, son tus partes privadas las que van a oler peor. ¡Demuéstrale a tu pareja que te enorgulleces de tu apariencia y dúchate! O al menos date un lavado rápido con una franela.

NO fuerce la cabeza de una mujer sobre su pene mientras ella le está dando la cabeza. Recuerde, ella no le está dando un BJ para su beneficio, de hecho, probablemente no está obteniendo nada de eso. ¡Si la “fuerza” a ella, entonces no será nada placentero y será muy reacia a hacerlo la próxima vez!

Inyecte un poco de imaginación en su sexo. Evita que se vuelva aburrido, y, señoras, esta puede ser la única posibilidad de que tengas sexo con Russell Crowe (¡o con cualquier otro actor de moda!).

NO espere nada sexual que no esté dispuesto a devolver. Chicos, esto significa que si una mujer le da un BJ, ella merece algo de acción a cambio.

HAGA contacto visual con la persona con la que está haciendo el amor. Realmente se suma a la naturaleza romántica de la situación, lo que hace que todo sea mucho más placentero.

Tienes sentido del humor. A veces suceden cosas durante el sexo que no salen exactamente según lo planeado. Trate de aclarar la situación y reírse de lo que sucede, en lugar de alejarse y morir de vergüenza. Sí gente, todos se han caído de la cama al menos una vez durante sus aventuras sexuales.

HAGA un poco de esfuerzo para verse y sentirse lo mejor posible antes del sexo. Esto va para chicos y chicas. Si se siente bien consigo mismo, honestamente se sentirá mucho más seguro antes de que comience la apasionada creación de amor.

Sé espontáneo. Muchas parejas han planeado el sexo, y eso no es muy divertido, ¿verdad? De hecho, se siente nada más que un trabajo. Inyecte un poco de sabor en tu vida amorosa y prepárate para ir cuando te llame tu pareja.

Experimente con diferentes posiciones. Hay un montón de ellos por ahí. Claro, algunos requerirán la flexibilidad de un gimnasta ruso, pero muchos otros son algo que deberías poder hacer. No tiene sentido quedarse en una posición, ¿verdad? Se vuelve increíblemente aburrido.

Chicos, aprendan a hacer un orgasmo femenino. Honestamente, una chica no tendrá un orgasmo a menos que sepa cómo hacerlo. Si ella está en medio de un orgasmo y no has hecho nada más que penetrarla, lo más probable es que esté fingiendo para complacerte. La próxima vez que tengas sexo con ella, dile que ahora sabes lo que estás haciendo. Dale esa gran O.

Mantener el sexo por un tiempo. No necesitas tener relaciones sexuales todos los días. Confía en mí, la próxima vez que tengas relaciones sexuales, será aún más placentero como resultado. ¡Mira si puedes esperar 2 semanas!

NO se toquen todo el tiempo. ¿Por qué no masturbarse el uno al otro de vez en cuando y no tocarnos? No tienes idea de cuánto te excitará a cada uno de ustedes. Cuando no puedas soportarlo más, estás listo. Esto es mucho mejor que los juegos previos.

Busca la inspiración. No hay nada de malo en mirar un poco de material erótico y de pornografía para descubrir un poco sobre lo que queremos hacer juntos. ¡Pero asegúrate de no compararte con las estrellas porno! Eso es solo una pendiente resbaladiza para una vida sexual bastante pobre.

TACA un poco a tu pareja. Juega con él o ella. Chicos, si su mujer grita ‘Más fuerte y más rápido’. ¿Por qué no frenar un poco? Esto seguramente la hará gemir de placer.

Ahora, por supuesto, no dejes que todos los DO y NO te abruman, no hay un solo reglamento para el sexo, y no todos son iguales. Pero si usa estos consejos para completar algunos de los espacios en blanco de su vida sexual, ¡le prometo que no se arrepentirá!