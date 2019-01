¡3 de las mejores dietas para perder peso que probablemente nunca supo que existían!

Si está leyendo este artículo, es probable que sienta la angustia que acompaña a las dietas, no por la dieta en sí, sino por encontrar la dieta adecuada para usted. 9 veces de cada 10 la parte más estresante de cualquier dieta es en realidad elegir cuál hacer. ¡Hay tantas dietas diferentes por ahí que puede ser un campo minado absoluto!

No temas, me gustaría compartir contigo tres de las mejores dietas para perder peso, lo que hará que tu elección sea mucho más sencilla.

A continuación, hemos compilado una lista de 3 de las mejores dietas para perder peso, estas dietas han demostrado que funcionan y son opciones saludables.

Pero me gustaría comenzar con una sugerencia, de hecho, es la mayor sugerencia de pérdida de peso que conozco, es simplemente esto …

“¡Apégate!”

Eso es; ¡No hay misterio, ni magia, ni algoritmo increíblemente complejo, ni habilidad ni dominio! Una vez que haya elegido un método de dieta que se adapte a usted y, lo que es más importante, siente que puede lograrlo, entonces es simplemente un caso de seguirlo.

Así que echemos un vistazo a 3 de las mejores dietas para perder peso! (Estos no están en ningún orden en particular, ya que todos son métodos muy alcanzables para perder peso).

Dieta numero 1

La dieta de 3 manzanas:

Probablemente nunca hayas oído hablar de este, pero déjame decirte que es muy efectivo. ¿Por qué es tan eficaz? Principalmente debido al contenido de agua dentro de la manzana y, por supuesto, los 5 gramos de fibra que también contiene. Cualquier alimento que consuma que tenga un alto contenido de agua y fibra es muy bueno y muy efectivo para perder peso.

¿Entonces, cómo funciona?

Realmente solo hay 2 reglas que debes cumplir:

Regla 1: ¡Antes de comer cualquiera de sus tres comidas principales al día, debe comer 1 manzana!

Sí, todavía puedes tener tres comidas al día y aún tener todas tus comidas favoritas, siempre y cuando te limites a comer esa 1 manzana, ¡no más solo 1! Obviamente, cuanto más saludables sean los alimentos que elija para sus comidas, más rápido se verá la pérdida de peso.

Regla 2: ¡Apégate a la Regla 1!

Recuerda el dicho “Tres manzanas al día mantiene el peso alejado” y simplemente no puedes equivocarte. Esto no significa que pueda salir y comer tantos bocadillos como desee, los mejores resultados incluyen mejores y más saludables opciones de bocadillos. Combina esto con tu dieta de 3 manzanas al día y estarás bien encaminado.

Dieta numero 2

La dieta de la sopa de repollo:

Esta es una de las mejores dietas para perder peso y ha existido durante muchos años. Hay muchas versiones diferentes, pero la más efectiva y simple es esta …

Cuando tengas hambre, ¡come un tazón de sopa de repollo! Esto no solo lo llena, sino que le permite mantenerse en una dieta baja en calorías. Una cosa importante que debe recordar al estar en una dieta de sopa de repollo es no consumir alimentos grasos o grasosos, ya que estos destruirán su ingesta de calorías, trate de consumir fibra dietética, vegetales de hojas y frutas.

Recuerde: esta es una dieta baja en calorías y debe seguir siéndolo.

Dieta numero 3

La dieta de desintoxicación:

Este método de dieta, aunque relativamente nuevo, se está volviendo más popular debido a la velocidad en la que se produce la pérdida de peso. Los resultados, como una pérdida de 5 a 7 libras durante un período de dos semanas, son bastante comunes, lo cual es bastante increíble. Pero al igual que muchas dietas ‘Fad’, tan pronto como regresas a tus hábitos alimenticios normales, el peso vuelve tan rápido como se perdió.

¿Como funciona?

Una dieta de desintoxicación es simplemente una dieta líquida, muy similar a la popular dieta de limonada. Está literalmente restringiendo severamente su ingesta de calorías. Para permitir que su cuerpo se desintoxique y deshacerse de todas las toxinas dañinas dentro de su cuerpo, necesitará comer alimentos ricos en nutrientes y antioxidantes. Las vitaminas también pueden desempeñar un papel importante en este tipo de dieta, en particular la vitamina C, que se ha demostrado que ayuda a reducir el peso. También necesitan ser bajos en grasa y altos en fibra. También encontrará que debido a que está comiendo estos alimentos saludables, no volverá a aumentar de peso porque no se está muriendo de hambre. Cuando mueres de hambre en tu cuerpo estos nutrientes esenciales es cuando las toxinas se acumulan. Así que el ayuno no es una buena cosa para hacer.

También hay beneficios adicionales a este tipo de dieta, ya que ayudará a aclarar la piel y reducir la grasa y la celulitis. También te permite dormir mejor por la noche y tener más energía cuando estás despierto. Reduce significativamente la presión arterial y los niveles de colesterol y mejora su sistema inmunológico.

