Cómo aumentar naturalmente el tamaño de su pene sin píldoras dañinas

Si desea saber cómo aumentar naturalmente el tamaño de su pene y ya ha gastado miles de dólares en varios dispositivos y productos de alargamiento de pene, quiero que siga leyendo y aprenda de un hombre como usted que ha probado varios productos. ¿Y finalmente descubrió el enfoque más seguro y barato para la ampliación del pene sin píldoras y procedimientos médicos complejos? Si el tamaño de su pene es demasiado pequeño y no está satisfecho con él, finalmente podrá aumentarlo de manera segura desde la comodidad de su hogar.

Naturalmente, puede aumentar el tamaño de su pene sin píldoras o suplementos de hierbas. La ampliación natural del pene es posible y le mostraré algunos de los métodos y técnicas más seguros que le proporcionarán resultados notables de forma rápida y permanente.

Básicamente, consiste en aumentar el flujo de sangre en y a través de su pene haciendo algunos ejercicios de pene. Estos ejercicios le permitirán hacer crecer su pene para engrandecer y engordar dentro de 3 a 4 semanas después de comenzar los ejercicios de pene. Después de 2 o 3 meses de hacer estos ejercicios, su pene se alargará en aproximadamente 1 a 4 pulgadas y el tamaño de la circunferencia (grosor) crecerá en 1 pulgada, dependiendo de su estado general de salud. Por esta razón, es recomendable cambiar también su dieta para que sea más rápido aumentar su tamaño.

Una técnica sencilla que puede utilizar para aumentar naturalmente el tamaño de su pene sin píldoras es el estiramiento del pene.

Comience haciendo un calentamiento del área de su pene usando un paño de baño empapado en agua muy caliente. Envuelva su pene en el paño de lavado y deje que absorba el calor durante 35 segundos. Esto es muy importante antes de comenzar la técnica de estiramiento del pene.

Luego, sujete firmemente su pene por detrás de la cabeza para que sus manos no se salgan. Tire hacia la derecha, estirando el pene con fuerza. No tire con la fuerza suficiente para causar dolor. Mantenga pulsado el tirón de una cuenta de 15.

Nuevamente, jale su pene hacia arriba de la misma manera, pero esta vez hacia su ombligo. No tire demasiado fuerte para causar dolor. Simplemente jale lo suficientemente fuerte hasta que sienta el estiramiento. Tire del pene hacia la izquierda, estirándolo hacia la región de la cadera.

Luego, estíralo hacia afuera, apuntando lejos de ti. Repita el estiramiento del pene hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda y hacia adelante durante 15 repeticiones. Haga esta técnica de estiramiento del pene diariamente, por la mañana, por la tarde y antes de dormir.

Incrementa las repeticiones por cinco cada día. Los resultados varían en la longitud del pene y la rapidez con la que se logra mediante repeticiones.

Otra técnica importante para aumentar naturalmente el tamaño de su pene es la técnica de jelqing. La técnica de jelqing es similar a la técnica de estiramiento del pene. Primero debe usar el paño de lavado para calentar cada vez que comience. Aplique un buen lubricante a su pene, luego sujételo con el pulgar y el índice para formar el signo de OK. Luego, frote con fuerza su pene desde la base hasta la cabeza de su polla hasta que alcance un estado semi-erecto.

Aprieta tu pene con fuerza mientras avanzas hacia la cabeza. Esto le ayudará a forzar toda la sangre dentro y a través de su pene sin causarle ningún dolor. Use su otra mano para agarrarse con el signo OK nuevamente, manteniendo la sangre en su lugar.

Continúa haciendo esto hasta forzar más sangre para engordar tu pene. Mueve tu otra mano un poco hacia atrás con cada golpe.

Hacer esto le dará a su pene un aspecto mucho más grande y una erección más grande. Esto ayudará a aumentar naturalmente el tamaño de su pene con la sangre adicional que fluye a través de las arterias y venas de su miembro.

Para obtener los mejores resultados, siempre realice estas técnicas de pene y ejercicios diariamente y varias veces al día. No se desanime. Siempre use un lubricante saludable. Esté enfocado y determinado, y en poco tiempo podrá aumentar naturalmente el tamaño de su pene sin las píldoras y dispositivos dañinos.

Si eres nuevo en la ampliación del pene o has probado varias técnicas y métodos para aumentar el tamaño de tu pene sin éxito, te sugiero que leas el blog MyPenisEnlargementStory antes de comenzar cualquier programa para aumentar naturalmente el tamaño del pene sin píldoras. No hay ninguna razón por la cual no obtendrá un pene más grande y grueso dentro de las 10 semanas; de lo contrario, solicite un reembolso de todo su tiempo y dinero.