Cómo definir tu mejor dieta para perder peso

Así que estás buscando la mejor dieta para adelgazar. Este artículo proporciona una comparación básica con los programas de dieta más populares y los estilos de alimentación para perder peso en la actualidad.

Los tres programas de alimentación a continuación tienen un gran atractivo y muchas personas los han probado con diversos grados de éxito.

La dieta adecuada para usted depende en gran medida del lugar de su dieta actual y de sus preferencias de estilo de vida.

Llegaremos al punto rápidamente para que pueda decidir cuál es su mejor dieta para perder peso. Estos tres programas han tenido suficiente influencia y éxito como para merecer una buena mirada.

1) bajo en grasa tradicional

2) Estilo bajo en carbohidratos

3) ayuno intermitente

Bajo en grasa: no hay magia en comer menos grasa. En otras palabras, si su metabolismo normal quema 2000 calorías al día y al final del día ha consumido 2000 calorías, su peso no cambiará. No importa cuántas de esas calorías provienen de la grasa. En realidad, las personas que eliminan la grasa de su dieta simplemente terminan de comer en exceso los carbohidratos.

Comer bajo en grasa podría ser una forma efectiva de perder peso a corto plazo. Sin embargo, las investigaciones científicas muestran que las dietas centradas en un ingrediente malo como la grasa eventualmente fracasan debido a la falta de variedad de alimentos, el estrés añadido a eventos como la comida social y la compra de comestibles, y los nuevos sentimientos de culpa por muchos alimentos que le gustan. Al final, la mayoría de las personas renuncian a las dietas bajas en grasa por estas razones.

Las dietas bajas en carbohidratos son útiles para estrategias de pérdida de peso a corto plazo de 6 a 8 semanas. En muchos casos, los carbohidratos son el único nutriente que se consume en exceso, por lo que reducir los carbohidratos puede causar un resultado dramático de pérdida de peso a corto plazo. En realidad, seguir una dieta baja en carbohidratos hace que comas menos comida. Esto se debe en gran parte a la falta de variedad y variedad de alimentos.

Las dietas bajas en carbohidratos generalmente no son sostenibles por más de unas pocas semanas y en algunos casos unos pocos meses. Son efectivos para la pérdida rápida de peso a corto plazo, pero solo deben usarse durante un máximo de 8 semanas. La mayoría de las personas considera que estas dietas son demasiado restrictivas y no son muy compatibles socialmente, por lo que se dan por vencidos con el consumo de carbohidratos bajos a largo plazo.

Se ha demostrado científicamente que el ayuno intermitente produce una pérdida de peso duradera en comparación con otras dietas como la baja en grasa o baja en carbohidratos. De hecho, cuando se compararon de cabeza a cabeza, en el transcurso de un año, solo las personas con una dieta de ayuno intermitente lograron mantener el peso que perdieron, mientras que las personas con dietas bajas en carbohidratos y bajas en grasas recuperaron todo el peso que habían perdido en un año. .

Cuando los investigadores preguntaron a las personas sobre las dietas bajas en grasa y bajas en carbohidratos por qué aumentaron de peso, las personas dijeron que las dietas eran demasiado difíciles de seguir y se dieron por vencidas, simplemente volviendo a sus viejas formas de comer.

Cuando los investigadores preguntaron a las personas en ayunas intermitentes cómo mantuvieron el peso durante todo el año, las personas dijeron que cada vez que sentían que estaban empezando a comer de más y ganaban un poco de peso, simplemente las agregaban en un día de ayuno para quemar las calorías adicionales. apagado. Este es un buen ejemplo de cómo la simplicidad de una dieta es el factor más importante para su efectividad.

Si bien la mayoría de los otros estilos de dieta tienen múltiples reglas y categorías enteras de alimentos que recomiendan evitar comer (como los carbohidratos bajos o bajos en grasa), el ayuno le permite comer lo que quiera cuando quiera en sus días de “alimentación”. El ayuno intermitente flexible que le permite elegir sus días de ayuno de acuerdo con su programa social de comidas hace que el ayuno intermitente sea mucho más sostenible para el éxito de la pérdida de peso a largo plazo.

Así que la mejor dieta para perder peso dependerá en gran medida de su objetivo de pérdida de peso. Si desea perder algunas libras por algún objetivo a corto plazo, como ajustarse a su vestido de novia o permanecer calificado en un determinado grupo deportivo, el bajo contenido de grasa y el bajo contenido de carbohidratos funcionan bien. Sin embargo, si desea mantener un peso corporal ideal a largo plazo, sería ideal para construir un estilo de vida alrededor del ayuno intermitente.

Encontrar la mejor dieta para bajar de peso

Cuando busque la mejor dieta para perder peso, primero debe decidir cuáles son sus objetivos para perder peso. ¿Está buscando perder algunas libras o tiene mucho más que perder? ¿Se está enfocando más en la pérdida de peso o está tratando específicamente de reducir su porcentaje de grasa corporal? Dependiendo de la forma en que responda, estas preguntas decidirán cuál es la mejor dieta para perder peso específicamente para usted. Ninguna dieta funcionará mejor para todos y debido a esto, encontrar la dieta adecuada para usted es un poco difícil.

Independientemente de la dieta que decida, el factor más importante para elegir una dieta es cuánta dedicación y compromiso tendrá con ella. Es mucho mejor elegir una dieta “más fácil” y mantenerse comprometido durante tres meses que intentar una dieta difícil y dejar de hacerlo después de un par de semanas.

La clave para perder peso es todo sobre el compromiso y la consistencia.

Dicho esto, avancemos a una de las mejores dietas para perder planes de peso …

Bajos en carbohidratos y grasas

Tan populares como las dietas bajas en carbohidratos, no son la mejor dieta para perder peso si se usan de manera incorrecta. En carbohidratos bajos, la forma correcta de seguir una dieta como esta es reducir su consumo de carbohidratos, deshacerse de los carbohidratos que engordan y comer tipos más saludables de carbohidratos. Simplemente cortar todos los carbohidratos hará que la dieta sea muy difícil. Claro, usted puede perder peso de esa manera, pero puede terminar teniendo problemas de “obstrucción” debido a la falta de fibra, así como otros problemas que las grasas y proteínas altas tienden a traer consigo. La mejor opción es reducir los carbohidratos, pero no eliminarlos completamente de su dieta. Hay muchos tipos saludables de carbohidratos, como cereales integrales, frutas y verduras que complementan enormemente cualquier dieta para perder peso.

El mismo concepto va con la grasa. Sí, cortar grasas no saludables es excelente para la pérdida de grasa pero todas las grasas no son malas para usted. De hecho, comer más grasas que son saludables puede ayudar a ayudar a perder grasa. Estas grasas incluyen pescado y nueces, cargadas con ácidos grasos omega 3 que son excelentes para la salud del corazón y del cerebro.

Las bajas calorías son esenciales La clave del éxito de cualquier dieta será el recorte de calorías de la ingesta diaria de calorías. Ya sea que esté siguiendo una dieta popular que encontró en línea o un plan de dieta en la librería, el mismo principio es válido. A menos que esté reduciendo calorías, no perderá peso con éxito.

La mejor dieta para perder peso reduce las calorías y lo hace a un nivel moderado pero efectivo. No desea una dieta que reduzca demasiadas calorías, ya que esto puede llegar a ser contraproducente y conducir a un modo de hambre en el que su cuerpo retiene el exceso de grasa. En su lugar, usted desea algo que reduzca alrededor de 500 calorías por día de manera constante. Este es el número óptimo de calorías para una reducción consistente de grasa.