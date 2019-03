Cómo llevarla al orgasmo PRIMERO: la “mentalidad de Dios del sexo”

¿Alguna vez temes que no la estés complaciendo sexualmente? ¿O tal vez solo quieres llevar tu sexo a otro nivel, tal vez reavivar el fuego? ¿Diría usted que AMBOS están sexualmente complacidos tanto emocional como físicamente?

Nunca olvidaré cuando una mujer me dijo una vez: “Las mujeres quieren ser conquistadas”. Suena sexy en español, ¿no? “Las mujeres quieren ser conquistadas”.

Los sentimientos emocionales y las sensaciones físicas van de la mano. Mencioné esto en otro artículo sobre cómo el sexo y las películas tienen similitudes en cuanto a que puedes sentir físicamente la emoción que ves en la pantalla. Piénsalo. ¿Cómo te hace sentir un thriller lleno de acción? ¿O una escena demasiado intensa durante una película de terror? Bueno, los encuentros sexuales son similares. Un juego previo bien elaborado e intenso te despierta emocionalmente y te lleva a un clímax “mental” donde no tienes más remedio que liberar la tensión físicamente en la forma de un orgasmo.

Y al igual que las películas, vamos a desempeñar un papel en la “película” de nuestro dormitorio. Logra la máxima excitación emocional, sexual y realizarás este papel de manera excelente. Realiza tu papel bien y el sexo nunca volverá a ser el mismo. Lo desearás tanto la próxima vez que tendrás problemas para concentrarte en el trabajo. Así que vamos a divertirnos un poco. Aquí está el papel que debe desempeñar la próxima vez que “dispare” un “sketch” sexual en su dormitorio.

“Roles” Sexuales

Tú, el dios sexual del reino de los dormitorios.

Usted es el último gobernante del reino, pero tenga en mente sus mejores intereses. Usted la domina con su destreza sexual guiándola por el camino hacia un placer sexual explosivo y hormigueante.

Her- la diosa del sexo.

Ella confía en tu habilidad para dirigir el “reino” con experiencia. Ella tiene hambre con mayor anticipación cuando demuestras tu poder para excitarla emocionalmente, construyendo deliberadamente su tensión sexual en un bulto mental que eventualmente estalla y aplica descargas electrizantes a cada rincón de su cuerpo desnudo.

¿No es eso lo que quieres también? Admito que me pone cachondo con solo escribirlo. Entonces, ¿cómo puedes complacerla emocionalmente? ¿Cómo puedes “aumentar deliberadamente su tensión sexual en un bulto mental?” Y como hombres, ¿cómo podemos ponernos en el estado mental de “Dios del sexo”? Es mucho más fácil saber cómo se analizan cuáles son nuestras necesidades emocionales y sexuales, las suyas y las nuestras como hombres.

Nosotros también queremos lograr sensaciones de cosquilleo en todo el cuerpo, y las obtendremos, se lo garantizamos, pero primero hágale llegar al orgasmo, sí, lea bien, y realmente será un Dios del dormitorio. ¿Y cómo se hace eso?

El mito: no podemos controlar nuestro orgasmo.

Primero, vamos a tocar brevemente una pregunta muy importante para ayudarnos a cambiar la idea preconcebida de que no puedes controlar tu propio orgasmo. ¿Diría que su mente le dice a su cuerpo qué hacer o su cuerpo le dice a su mente qué hacer? Creo que todos podemos estar de acuerdo en que nuestra mente toma todas las decisiones. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales cuando no estás de humor y entras y sales, pero no puedes alcanzar el orgasmo? Sucede de vez en cuando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no te sentiste emocionalmente excitado. ¿Alguna vez has visto la misma película porno dos veces, pero una vez te excitaron y la otra no? La misma cosa. Bueno, lo que sugiero es que también puedes decidir cuándo llegar al orgasmo al dominar tus propios pensamientos y sentimientos. Es un juego sexual. Quieres dominarla hasta el punto en que se da primero y se libera. La conmoción intensa y emocionante que le hizo ir primero hará que su deseo por sus habilidades sexuales se salga de control.

Siéntete como una bestia, actúa como una bestia, conviértete en una bestia. Si dominas tu mente primero, dominarás tu cuerpo. Haz esto y NO te corras primero. Satisfaga SUS necesidades emocionales y podrá contenerse y convertirse en el “Dios sexual”.

Las necesidades emocionales del hombre: requisitos para ser el Dios sexual

Deseo de conquistarla: tu dama quiere ser tu esclava. Ella no quiere escapar sabiendo que su placer es inevitable.

Siéntete seguro de que controlas la velocidad y el resultado de su orgasmo. Acelera su orgasmo susurrando palabras sucias en sus oídos, por ejemplo, “Viene y no puedes detenerlo”.

Ella tiene un hambre insaciable de sexo mientras está en el momento. Así que la harás sentir llena hasta que ya no quiera comer.

*** USTED ganará el juego sexual. El último en pie gana, TÚ serás el último en pie. Ella girará la bandera blanca, no tú.

La calentarás hasta una hoguera que estalla en llamas. Luego enfríela a la mecha pequeña vela encendida.

Imagina que tu pene es un arma multipropósito: una espada ninja para la precisión en un momento y un ariete al siguiente.

Tú eres el Dios Sexual parado en una nube que mira sobre tu reino, el hombre en la montaña

Sus necesidades emocionales: la diosa del sexo se lanza a sí misma a su Dios sexual y alcanza el orgasmo primero

Ella debe saber que SU orgasmo es inminente, que viene (y se acaba), es solo cuestión de tiempo.

No hay patrones aburridos. Ella desea sensaciones sexuales variadas e impredecibles (OPUESTOS)

Sea un caballero en un momento y una bestia en el siguiente (realice movimientos suaves y controlados en un momento, estallidos fuera de control)

Alterar los toques secos, los besos y las lame y los húmedos.

Fluctuaciones de velocidad: lenta, lenta, lenta, más rápida, lenta, más rápida, muy rápida, lenta

Variación de la fuerza del tacto: firme, suave, suave, suave, dura, firme

Ella necesita ser conquistada. Quiere que tengas el control y te sientas impotente a medida que su tensión sexual aumenta gradualmente.

Ella quiere un comienzo lento y gradual, despertando. Esto ayuda a complacerla emocionalmente.

Ella quiere encontrarse cara a cara con el orgasmo, pero aún no ha llegado al todo, estar cerca, pero no lo suficientemente cerca: la burla.

Quiere dejar todas las nociones de ser una dama fuera de la puerta de la habitación, pero anhela ser una loca en la cama, tiene que dejar de lado todas sus inhibiciones sexuales.

Resumiendo: ella quiere ser un globo (metafóricamente hablando). Eres la bomba que la embroma, sopla aire en ella y luego libera un poco hasta que, finalmente, la empuja tanto que bombea más allá de su capacidad de atrapar más aire y se rompe en mil pedazos.

La mentalidad de Dios del sexo precede al desempeño sexual real. Sin él, no estás actuando en nada más que en una aburrida película de “segundo nivel”.

Es difícil cumplir sus fantasías sexuales a menos que realmente sepas lo que quiere. ¿Puedes responder la pregunta, “cómo puedes convertirte en su fantasía sexual?” Mira este video cómo ser su Dios sexual.