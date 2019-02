Cómo superar su insuficiencia del pene

¿A veces sientes que ves tus fallas en todas partes? ¿En el tren de camino al trabajo, en los periódicos, en la televisión, en las vallas publicitarias, incluso ante los ojos de extraños?

Su mente objetiva le dice que no es real, por supuesto, pero su subconsciente no puede evitar que le recuerden constantemente sus sentimientos de insuficiencia en la planta baja.

Bueno, es hora de dejar de esconderse y empezar a hacer.

También sentí la vergüenza y la vergüenza de pensar que tenía un pene pequeño. No importa cómo me desempeñé en la cama o cómo me veía en los nadadores, todavía tenía dudas de que podría ser mejor. Y por ‘mejor’, por supuesto, quiero decir más grande, más fuerte, más en forma y más duradera.

Después de varios años diciéndome que dejara de ser tonto y que me concentrara en las cosas más importantes de la vida, finalmente me enfrenté a mi médico para hablar sobre mis sentimientos.

¿Sabes lo que me dijo?

Primero, dijo que no tenía nada de qué preocuparme y que mi pene estaba dentro de un “rango normal”. Aburrido.

En segundo lugar, me dijo que viera un encogimiento si continuaba teniendo pensamientos negativos sobre mi apariencia física. DE ACUERDO.

Acepté lo que me dijo en ambos aspectos: nunca pensé que el tamaño de mi pene fuera “anormal”, solo que deseaba que fuera un poco más grande.

¿Y el encogimiento? Bueno, no tengo ningún problema en absoluto con los consejeros o la psicología, pero como el problema no afectaba mi vida cotidiana, aparte del extraño pensamiento molesto, no pensé que fuera tan necesario.

Pero me hizo pensar … ¿De qué maneras puedo controlar el tamaño de mi pene y mis sentimientos hacia él? ¿Convierte un negativo en positivo y todo ese jazz?

Después de unos meses de investigación y hablar con otros expertos al respecto, aquí hay una lista de sugerencias útiles que se me ocurrieron que podrían ayudarlo de la misma manera que me ayudaron a obtener un pene mas grande naturalmente … tanto a nivel físico como emocional.

Porque la vida es demasiado corta para preocuparse por una pequeña polla.

Consejos útiles para deshacerse de su pene odio:

* Decirte cosas buenas a veces vienen en paquetes pequeños. Y créelo.

* Cuando esos sentimientos de insuficiencia comiencen a aparecer, note que están ahí, pero no los juzgues. Entonces, tu pene es más pequeño que el del siguiente …Esoestábien. (¡Y él tampoco podría estar satisfecho con el suyo!)

* Tome nota de las “historias” no probadas que su mente le dice sobre el tamaño del pene … por ejemplo, el viejo mito de que “más grande es mejor”. ¿Dice quién? ¡No todo el mundo!

* Conocer mejor tu pene. No importa lo grande que sea, está aquí para quedarse, por lo que también pueden gustarnos. ¡Los ejercicios simples como movimientos de jelqing y estiramiento pueden ayudar con su unión!

* Masturbarse. Sí, fui allí. No hagas preguntas, solo hazlo! ¡Es bueno para ti!

* Dígase a sí mismo que la edad es irrelevante … ¡y comprenda que lo es! Ninguno de nosotros tiene 21 años, pero muchos hombres tienen una buena relación con su pene hasta la vejez.

* La próxima vez que le recuerden sus sentimientos de insuficiencia o insatisfacción por un anuncio en un periódico o un comentario de aprobación en el trabajo, intente reír en lugar de llorar adentro. ¡Recuerde que está tomando pasos saludables para mejorar la salud de su pene simplemente leyendo este artículo y practicando mejores respuestas emocionales!

* Recuerde que todos tienen partes de su cuerpo con las que no están contentos. Comprométete a tratar de cambiarlo, o simplemente sigue adelante.

* Deja de vivir en el pasado. Olvídese de las cosas horribles o embarazosas relacionadas con el pene que podrían haber ocurrido con las viejas novias, novios o en esos festivales de carne sudorosos que llaman salas de cambio de gimnasio. Sucede. Se acabó. Esperamos avanzar hacia adelante y hacia arriba.

* No te dejes atrapar por estafas médicas falsas que te dicen que las píldoras herbarias milagrosas o las pociones mágicas cambiarán el tamaño de tu pene para tres pagos fáciles. Ellos no lo harán

* Si DEBES probar uno de los millones de sistemas que pretenden mejorar tu virilidad, ¡mantén la cabeza erguida al elegir uno! Busque algo que sea natural, respaldado por profesionales médicos y que ofrezca una garantía de devolución del dinero.

* Date cuenta de que la cirugía da miedo y no te dará los resultados que estás buscando. Todo lo que hará es pagar las próximas vacaciones de esquí de su anestesista. Guárdalo para ti mismo!

* Pierde la vergüenza. La vida es demasiado corta para tener tu mente en tus pantalones para siempre … a menos que sea de una manera divertida.

