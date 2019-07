¿Conseguir un perro? Cómo elegir una pareja perfecta para tu familia

Sabes que cuando ves a un cachorro tu corazón salta y simplemente te enamoras de él y tu mente toma un asiento trasero; pero la mayoría de las personas olvidan que adoptar un cachorro o un perro es una gran responsabilidad. Agregar un cachorro a su hogar es como tener un bebé. Puede ser todo consumiendo. Su casa se reorganizará, su horario de sueño se interrumpirá y su vida anterior desaparecerá lentamente. Encontrarás manchas que antes no estaban allí; Las cosas desaparecerán, y no olvides su cosa favorita: los zapatos que te quitaste inocentemente cuando entraste por la puerta serán masticados. Esas son solo algunas de las cosas que sucederán con un nuevo cachorro.

Las ventajas de tener un perro o un cachorro son mucho más satisfactorias que las menos. Tienes amor incondicional por el resto de tus vidas. Tienes un compañero constante que te ama, no importa qué. Te aman cuando apestas o si estás de mal humor, incluso cuando tienes un mal día de cabello, todavía te miran como si fueras su pedacito de cielo. NADIE te ama incondicionalmente, excepto Dios; recuerda, el perro es Dios escrito al revés.

Tienes que prepararte para la adopción investigando qué raza es la adecuada para tu estilo de vida y tu personalidad. Tienes que hacerte estas preguntas.

-¿Qué tan activo o inactivo soy y puedo mantener mi perro o puedo seguir con el perro?

–¿Cuánto tiempo puedo pasar con el perro?

-¿Es mi ambiente lo suficientemente grande como para que viva un perro? ¿Necesita este perro un patio pequeño o grande o incluso quiere salir afuera?

-¿Puedo pagar un perro, su comida para perros, vacunas anuales, facturas de veterinarios y aseo si es necesario?

-¿Estoy dispuesto a cambiar mi vida y mi rutina para cuidar al perro y tomarme el tiempo para entrenar y socializar al perro para que pueda ser un compañero de por vida?

-Será este perro tolerante con mis hijos y serán mis hijos a una edad en que puedan interactuar adecuadamente con un perro y no molestarlo.

-Estas son sólo algunas preguntas que debes hacerte.

Si está buscando un perro para mantenerse al día con su vida activa, es posible que desee una raza que se críe para toda la resistencia del día.

Las razas de alta energía necesitan mucho ejercicio y atención. Algunos pueden ser de alto mantenimiento; debes hacer tiempo para socializar, ejercitar y entrenar a tu perro. Te convertirás en su madre / padre, mejor amigo y su maestro. Si tiene tiempo para todo lo que se necesita, entonces un perro de alta energía puede ser perfecto para su ocupado estilo de vida. Si su estilo de vida es muy activo y está considerando un Shi Tzu, puede pensarlo dos veces. Si usted es un adicto a la televisión en un apartamento y está pensando en un Border Collie, también puede seguir adelante y dispararse en el pie y terminar con esto.

Aquí hay algunos buenos partidos para personas activas al aire libre.

Labrador y Golden Retrievers son grandes perros y fueron criados para estar cerca de cazadores y toman muy bien la dirección de los humanos. Tienen una gran cantidad de energía y les va bien en un entorno activo. Estas razas definitivamente necesitan un patio cercado. Tienen que ser capaces de correr y hacer ejercicio de forma regular. Pueden ser muy agresivos y abrumadores para los niños pequeños si no se los ejercita adecuadamente. Echa un vistazo a los grupos de rescate Labrador y Golden Retriever. Esta es una excelente manera de salvar la vida de un perro y de obtener una cría pura en el proceso. Los perros de rescate en mi opinión son las mejores mascotas; por alguna razón, parecen saber que han sido rescatados y te devuelven el favor al rescatarte de una vida aburrida y aburrida.

Algunas otras razas de alta energía que son buenas para los niños [algunas pueden ser demasiado exuberantes para los niños pequeños] y excelentes compañeros para su familia son:

Setters, Spaniels, Retrievers, Bernes, Collies, Weimaraners, Shepherd, Jack Russell Terriers y Corgis solo por nombrar algunos. Hay grupos de rescate para todas las razas y sugiero encarecidamente rescatar a un perro en lugar de comprar uno si es posible.

Ahora, si eres un adicto a la televisión o una persona hogareña, sugiero que busques algunas de las razas más relajadas a las que realmente no les importa ensuciar sus crines reales, como un pekinés, Pug o Shih Tzu, solo por nombrar algunos. La mayoría de estos tipos adaptarán su nivel de energía a su entorno. Las razas más pequeñas se adaptan más a la vida en el apartamento y al interior de la ciudad que algunas de las razas más grandes que ocuparán y necesitarán más espacio.

He adoptado perros de organizaciones de rescate toda mi vida y tengo la experiencia de que los MUTTS que he adoptado han sido los mejores perros que he tenido. Su temperamento y salud parecían ser mejores que las razas puras que entraron en mi familia. Los patos son realmente mis favoritos.

Hay muchos grupos de rescate por ahí que estarían más que felices de ayudarlo a encontrar a su nuevo miembro de la familia. Haz tu tarea y prepárate para la adopción; Ese es tu deber como humano. Es una gran responsabilidad y requiere su compromiso por el resto de la vida del perro.