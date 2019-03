Consejos sobre cunnilingus, fellatio y orgasmos!

Sexo, mujeres, hombres … Sexo, orgasmos, sentimientos … Sexo, cunnilingus, felación … ¡Abrazos!

Muchos hombres me pidieron que les diera más información sobre qué les gusta exactamente a las mujeres en el departamento de sexo y sentimientos. Bien, haré lo que mejor hago, simplemente compartiré lo que pienso sobre estos temas. ¡Tómalos o déjalos!

Hay tantos sitios que tratan sobre citas, relaciones, cómo anotar, cómo ganar y, sin embargo, los hombres todavía están buscando respuestas. ¿Porqué es eso? Tal vez sea porque no todas las respuestas se ajustan a todas las mujeres! Ese puede ser tu primer indicio chicos. Todos somos diferentes, lo que funciona en una mujer hará que otra mujer te golpee la cara con disgusto. Así que creo que una buena cosa que hacer es simplemente charlar un poco con la dama y conocer el lado de ella que ella está dispuesta a mostrarte. Esperemos que seas lo suficientemente inteligente como para escucharla y aprender mientras habla. Ah, y por favor guarda el chequeo de sus tetas o su trasero hasta que hayas ganado la primera batalla.

Realmente creo que los hombres son cegados tan rápidamente por nuestras protuberancias físicas (guiño) que inmediatamente pierden su enfoque en la primera base. Chicos, las partes del cuerpo no van a ninguna parte. Ten un poco de clase y sé paciente. OK, basta de ese tema tan sombrío. Dejaré eso para otro show, como dicen.

Los sentimientos de las mujeres, como la mayoría de los hombres ya han experimentado, no son nada para bromear. Las mujeres son criaturas sensibles y al mismo tiempo muy fuertes. Esas dos características son nada menos que explosivas. El lado beneficioso de estas emociones difíciles de manejar es que las mujeres son igualmente apasionadas y amorosas hacia el género masculino. Es nuestra pasión la que alimenta nuestros deseos de ser buscados por los hombres. Enviamos ciertas señales que atraen y atraen a los hombres. Las mujeres saben exactamente cómo ganar el corazón de un hombre. Recuerda, somos el sentimiento más sensible, de los dos géneros. También tratamos con hormonas que nos convierten en monstruos en un minuto y pequeños bebés en otro. Nuestros sentimientos suelen estar en la parte superior de nuestra piel. Por eso nos lastimamos mucho más fácilmente que los hombres. Somos portadores de niños, y eso instintivamente hace que seamos más cautos y confiemos en nuestras intuiciones más que en los hechos. Así que chicos, por favor, perdónanos por ser más humanos. No nos odie por eso, ni se frustre con nosotros, sino amenos y sepa que por todo el dolor que compartimos, también compartimos el doble de placer. Eso me lleva a mi siguiente pensamiento!

Sexo, es definitivamente una buena idea no mencionar un acto muy divertido entre hombres y mujeres. A las mujeres les encanta ser tocadas y sentidas. Ella quiere sentir tus manos sobre su cuerpo. Es una conexión física muy importante que envía mensajes a sus sentidos más íntimos. Cuando un hombre toca el cuerpo de una mujer, se siente deseada, se siente lujuriosa, se siente ansiosa, pero sobre todo se siente SEXY! ¡Su autoestima rondará! Que mis queridos hombres dulces, es exactamente el punto en el que la quiere. Quieres que ella se sienta SEXY!

Las mujeres varían con el hecho de jugar con sus pechos. Esto debe hacerse con suavidad al principio, para no apagarla. Algunas mujeres aman un beso muy apasionado. Un beso apasionado puede ser un orgasmo instantáneo. A las mujeres les encanta sentir la sensación de su respiración en la piel. Eso seguramente la enviará a un nuevo nivel de sensaciones. Las mujeres tienen espaldas muy sensibles. La columna vertebral de una mujer temblará con el menor toque de la punta de tus dedos. Besa sus hombros, por favor. ¡Besa su vientre! Besa sus muslos, ¡ese es otro punto muy dulce para las mujeres! ¡Bésala entre sus piernas! ¡Ya estará caliente, anticipando la sensación de tu lengua! ¡Es una manera muy dulce de probar las mujeres que deseas! Ella se sentirá mucho más abierta para ti, ¡sabiendo que quieres cada parte de su cuerpo! Los cuerpos de las mujeres tienen tantas sensaciones que les lleva un poco más de tiempo lograr que tengan un orgasmo. Cuantas más sensaciones le puedas hacer sentir a una mujer, más alta irá a sus zonas de orgasmo. Pasa tiempo probándola, nunca la apures. Además, por favor, no se desgaste solo un lugar. Las mujeres saben que hay buenos lugares, pídale que le diga qué se siente bien. Sin embargo, sea paciente, a las mujeres les cuesta más hablar de sexo. Escucha sus gemidos, lee su lenguaje corporal, siente su humedad. Todas estas son señales que te están siendo enviadas. Eso es un plus para ti también. Cuanto más orgásmica se siente una mujer, más aventurera será cuando sea usted a quien quiera devorar.

Recuerda, ¡para decirle lo ATRACTIVA que es y lo dulce que sabe! Hazle saber lo bien que se siente contigo. Hazle saber que te está volviendo loca. Las mujeres también les encanta saber eso con seguridad. Cuando los hombres están callados durante el sexo, las mujeres sienten que no son emocionantes ni sexy. Las mujeres necesitan escuchar que los hombres las quieren y quieren complacerlas. Cuando las mujeres se sienten queridas, eso a su vez les hace querer complacer a su hombre. HMMM! ¿Dónde crees que van mis pensamientos ahora?

MHM !! Las mujeres también aman complacer a sus hombres. Saben que los hombres anhelan la felación, mejor que la mayoría, como “Trabajos de golpe”. (SMilz) Sí, chicos, lo sabemos, lo sabemos. Las mujeres leen más para que te puedas imaginar cómo darles a sus hombres el mejor BJ. Hay tantos libros y sitios en internet sobre eso como sobre cómo complacer a una mujer. Mi sugerencia para todas las mujeres que se preguntan por ahí es …¡PRÁCTICA! El lenguaje corporal de tu hombre es una necesidad para estar atento. No todos los hombres son iguales. Algunos hombres son más sensibles en algunas áreas que otros. Así como las mujeres también están en diferentes niveles de sensaciones cuando se trata del sexo oral. Otro buen consejo para damas son tus pensamientos a la hora del Bj. Pensaren el sexoPiensamojado. Piensa en la succión. Piensa caliente ¡Piénsalo! ¡¡Lo amo!! Pero sobre todo chúpalo como quieras. Cuanto más siente que estás absolutamente loco por eso, más intenso es para él. No tengas miedo de lo que estás haciendo. No puedes hacerle daño a menos que muerdas. Eso es un NO! ¡NO! …. ¡NO MAYAS ni SCRAPE! 🙂 No tenga miedo de preguntarle cómo se siente, o si hay algo más que pueda hacer para complacerlo.

La comunicación, como en todo, es importante en el sexo. Después de todo, es algo que queremos disfrutar el uno con el otro. También aprendemos más unos de otros compartiendo nuestros deseos físicos. Señoras, otro gran cambio para su hombre es cuando lo ve sentirse SEXY. Cuando un hombre ve a su mujer sexy, confiada y abierta a él, lo enviará por completo al borde de la lujuria por ti. Así que vamos a tener SEXY!

Cuando todo está dicho y hecho, Cuddles es un biggie. Necesitamos abrazarnos. Nos reafirma que todo fue perfecto. Es algo así como la guinda del pastel. Nos une a otro nivel de comunicación. Algunas mujeres y hombres tienen sus mejores conversaciones cuando se abrazan. Es casi como una rendición de armas.

Bueno, estos son mis pensamientos sobre esto. Espero no haber ofendido a nadie. Sé que este es un tema diferente al que estás acostumbrado a leer. Pero también soy humano, igual que tú. También quería mostrar una pequeña actitud de un color diferente para mis lectores.

Disfruta de la vida y disfruta de todos sus beneficios.

Solo tenemos un disparo.

Hombres y mujeres se hicieron para disfrutar unos de otros.

Así que hazlo!