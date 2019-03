Deshacerse de la celulitis – ¿Qué método funciona para usted?

La celulitis es la textura de la piel de “requesón” abultada y con hoyuelos que encontrará con mayor frecuencia en los tejidos blandos de los muslos, las nalgas y el abdomen. Se forma cuando los depósitos de grasa presionan contra los tejidos conectivos debajo de la piel, causando hoyuelos en la superficie de la piel. Si quieres saber si tienes o no celulitis en tu cuerpo, es muy simple. Simplemente exprime las áreas de la piel en los muslos o el abdomen. Si descubres que aparecen hoyuelos grumosos, parecidos al queso cottage, cuando aprietas esa piel, entonces sí, es probable que tengas celulitis.

Las mujeres, tanto las jóvenes como las mujeres mayores, tienden a tener celulitis si tienen sobrepeso. Es menos común entre los hombres, pero también desarrollan celulitis. Muchos factores diferentes pueden causar la formación de celulitis en cualquier persona y, por lo tanto, la condición aún no se comprende muy bien.

Entre las diversas causas están el género (como se mencionó anteriormente), la dieta y el estilo de vida, la composición hormonal de su cuerpo, la cantidad de grasa corporal que lleva y si su estilo de vida es activo o inactivo. La formación de celulitis en el cuerpo de una persona realmente depende de todos estos factores, no solo de uno de ellos. Encontrará artículos y correos por docenas que exponen los beneficios de ciertos productos, medicamentos, cirugías o procedimientos y cómo pueden eliminar su celulitis y hacer que su piel se vea joven nuevamente. Ten cuidado con estos. Sí, hay tratamientos, y muy buenos, pero hay que mirarlos de manera realista.

Un tratamiento muy popular para reducir la celulitis es masajear la piel. Cuando este masaje profundo comienza, parece deshacerse de su celulitis. Pero el hecho es que está inflamando tu piel temporalmente para que se vea suave. No tiene nada que ver con la celulitis, y cuando finaliza el efecto inicial, la celulitis sigue ahí. También están disponibles las inyecciones de enzimas o medicamentos en las áreas de la piel donde se esconde la celulitis. ¡Pero no se ha comprobado que estas inyecciones ayuden con la reducción de la celulitis, y son bastante costosas! Las inyecciones incluso han causado abscesos en la piel e infecciones dolorosas en algunos casos. Otro procedimiento con el que las personas están familiarizadas es la liposucción, y también es otro procedimiento que no funciona. La liposucción es mal vista por los médicos de renombre porque va más allá de la celulitis y en realidad elimina las capas de grasa del cuerpo, perdiendo la celulitis por completo.

Pero hay una crema anticelulítica que parece prometedora para ayudar a deshacerse de la celulitis. El medicamento Aminophylline es el ingrediente principal de esta crema. La aminofilina en realidad hace que las células grasas se “desinfle”. Según los estudios implementados en LSU, UCLA y PenningtonBiomedicalResearch Center, la aminofilina reducirá la celulitis y el tejido graso. Los estudios son recientes, y se requerirá más tiempo para un estudio más a fondo para saber si el medicamento aminofilina funciona realmente en el tratamiento de la celulitis.

La celulitis es desagradable. A nadie le gusta, ya sea hombre o mujer. Sabemos que todos los seres humanos quieren cambiar algo sobre su apariencia. Es la naturaleza humana intentar lucir mejor. Un impulso natural en la vida a medida que se acerca la pubertad es verse mejor para atraer a miembros del sexo opuesto. Pero el hecho es que la cantidad de celulitis en un cuerpo humano es directamente proporcional a la cantidad de grasa que lleva esa persona. Así que les decimos a los adolescentes y a todos los hombres y mujeres: cuiden su grasa corporal y hagan mucho ejercicio. Esta es la única manera en que se le garantizará reducir la cantidad de celulitis que produce su cuerpo. Recuerde incluir a su médico en cualquier programa de pérdida de peso que esté planeando.

Si come muchas frutas y verduras, legumbres, nueces, ácidos grasos omega 3 que se encuentran en el pescado y cantidades moderadas de proteínas, estará haciendo lo mejor que puede hacer por su cuerpo y para reducir la celulitis. Y recuerda hacer ejercicio. Cuando lo haga, asegúrese de incluir el entrenamiento de fuerza y ​​el ejercicio aeróbico en su programa de ejercicios. El entrenamiento de fuerza es el constructor de músculos y el ejercicio aeróbico es el quemador de grasa.

Un truco rápido para ocultar la celulitis que es inofensiva son las lociones autobronceadoras, que tal vez ya esté planeando usar en sus viajes a la playa y en la piscina. La piel oscura es un buen camuflaje para la celulitis, a diferencia de la piel clara.