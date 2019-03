¿Lo tenía hasta aquí con la celulitis? ¿Quieres deshacerte de él para siempre y hacer que tu cuerpo sea encantador y elegante? Sí, yo también, así que cuando uno de mis viejos ‘GymBoys’ me mostró este ejercicio hace años, comencé a hacerlo todo el tiempo y lo cambié un poco para que funcionara de manera más efectiva para mí. Este es un gran ejercicio para las mujeres, pero sé a ciencia cierta que los “hombres de hombres” también lo hacen. ¡jaja! (Ah, y en caso de que estés pensando en algo ‘inexacto’ sobre el tema de ‘GymBoy’, eso es lo que solía llamar a todos los chicos del gimnasio donde solía hacer mucho ejercicio, es un término de cariño, pero de ninguna manera una referencia a alguien con quien salí – llamo a esos tipos “ese viejo imbécil loco” o “uno de mis grandes viejos amigos” … generalmente uno o el otro – a veces ambos! ja, ja !)

Deshazte de la celulitis de una vez por todas con este ejercicio muy fácil e increíblemente económico. Tarda unos 20 minutos, aproximadamente, dependiendo de la cantidad de Representantes que haga (repeticiones, “Repeticiones” en el lenguaje de levantamiento de pesas …).

Esto es lo que necesita: algo sobre lo que puede recostarse que le permitirá tener una buena extensión de pierna cuando está acostado boca abajo. Solía ​​usar mi Bola de ejercicios gigante, luego me di cuenta de que podía usar fácilmente el elegante banco pequeño al final de mi cama como banco de ejercicios. Más suave y agradable, y no tan caro y difícil de encontrar. He visto estos pequeños bancos por menos de $ 50.00 en WalMart, ¡una de mis tiendas favoritas! También puedes recoger un conjunto de pesas libres mientras estás allí.

Uso un peso de 10 libras para comenzar, pero si esto es nuevo para usted, comience con un peso de 5 libras. A medida que se acostumbra al peso, puede aumentarlo hasta aproximadamente 35 o 40 libras. Probablemente no quieras ir mucho más alto que eso … no quieres piernas gigantes, solo bonitas piernas suaves y elegantes, ¿verdad?

Ah, y te darás cuenta cuando hagas estos ejercicios que tus piernas parecerán más largas y delgadas, también. Esto se debe a que estos ejercicios pueden enderezar cualquier “Pierna de arco” que pueda tener, y construirá un buen músculo magro en sus piernas. Suena bien, hmm?

Paso uno: coloca el banco en el medio de la habitación, para que tengas mucho espacio. Ponga una buena música: ponga cualquier música que le haga querer moverse …

Paso dos: establece el peso en su extremo, para que puedas agarrarlo entre tus pies. Si tienes la suerte de que alguien te ayude con esto, haz que ‘coloquen el peso’ en el arco de tus pies. ¡Entonces diles que te quiten las manos de las piernas, estás tratando de hacer ejercicio aquí! ¡jaja! Es bastante fácil maniobrar el peso si es de 10 libras o menos, pero realmente necesitas a alguien que te ayude cuando el peso es de más de 25 libras.

Paso tres: recuéstate sobre tu estómago en el banco, con las rodillas completamente debajo del extremo del banco, porque quieres el máximo movimiento con las piernas. Coloque el peso libre entre sus pies. (Coloque el peso usted mismo si pesa menos de 20 libras y puede darse cuenta de eso o, con suerte, hacer que alguien más lo haga por usted. Recuerde, cuando haga este ejercicio por primera vez, no exceda las 20 libras, hasta que se sienta realmente Siéntete cómodo haciéndolo, y puedes bajar fácilmente el peso al piso cuando hayas terminado.)

Paso cuatro: levante y baje el peso lentamente, utilizando una extensión completa. Deja que tus pies se dirijan hacia tu Detrás (sí, ¡tu trasero!), Luego regresa casi al piso. Es un buen estiramiento y es ideal para desarrollar músculos magros bonitos. Yo empezaría con 3 series de 10 repeticiones. Cuando lo encuentres demasiado fácil, aumente a 3 series de 20 repeticiones. Me gusta hacer 2 series de 50 repeticiones, pero eso se debe a que he estado haciendo estos ejercicios durante mucho tiempo, a menos que levante más de 35 libras. Luego vuelvo a 2 o 3 series de 20 repeticiones …

Para agregar peso adicional, puede usar los pesos de tobillo ‘envolventes’ para hacer que el peso sea un poco más pesado. A medida que aumenta la cantidad de peso que usa, es posible que desee envolver sus tobillos con un calcetín adicional: los calcetines para hombre funcionan bien porque son más grandes y se colocarán alrededor de su tobillo.

Use zapatos para correr para que pueda agarrar bien el peso. Si en algún momento no siente que tiene un buen agarre sobre el peso, bájelo suavemente al suelo e intente nuevamente. ¡Un buen agarre es lo más importante!

Ah, y muy lentamente, baje el Peso al piso cuando haya terminado, para no dejar caer el Peso en el piso. ¡Eso no funcionará bien!

Entre series, levante un par de pesas de 3 o 5 libras y haga un ‘Movimiento de mariposa’ para trabajar en sus brazos en el mismo ejercicio. Coloque los pesos frente a su cintura, levántelos con un gran movimiento de barrido sobre su cabeza y luego bájelos lentamente. Solo haz 10 repeticiones entre cada grupo de ejercicios contra la celulitis, ¡y estarás en muy buena forma en muy poco tiempo!

Nos vemos, celulitis estupida! ¡Se han ido, y no vuelvan!