Ejercicios de Jelqing: cómo obtener un pene más grande en casa usando solo las manos

El jelqing, el jelgingo el ordeño de pene, como a veces se lo llama, se ha utilizado para agrandar penes durante cientos de años. Era un rito de paso tradicional africano y del Medio Oriente para hombres jóvenes.

Jelqing se ha convertido en un término general para cualquier tipo de masaje del pene con el fin de ampliar la unidad. Se ha dicho que esta técnica produce ganancias de hasta 10 pulgadas de largo, así como ganancias sustanciales en la circunferencia. Sin embargo, creo que estos números pueden ser un poco exagerados, ya que según mi experiencia, es más probable que las ganancias más modestas de 1-4 pulgadas de largo y una notable ganancia en la circunferencia.

Antes de que empieces

Asegúrese de calentar antes de comenzar jelqing. Puede hacerlo masajeando su pene hasta que esté semi-erecto, y luego envuélvalo en una toalla caliente durante unos minutos, o puede prepararse para su sesión en un baño caliente. Solo asegúrese de “calentar” como lo haría antes de cualquier tipo de ejercicio.

Mida su pene erigido, tanto el largo como el grosor, al menos semanalmente al comenzar sus esfuerzos para aumentar el tamaño de su pene. Siempre mida su pene erecto porque la medida de su pene flácido podría variar. No importa exactamente cómo lo mida, solo asegúrese de medir de la misma manera cada vez, para que pueda hacer un juicio preciso de cualquier aumento en longitud o grosor.

Sus sesiones deben durar de 10 a 60 minutos. Error en el lado de las sesiones más cortas y suaves, especialmente cuando recién estás comenzando. Prepárate para practicar jelqing durante unas semanas antes de que veas los cambios. Al igual que sus músculos toman tiempo para responder al ejercicio, su pene también tardará un tiempo en comenzar a ver los resultados.

El jelq

Asegúrese de usar un lubricante y masajee su pene hasta que esté semi-erecto. Nunca realice este ejercicio en su pene completamente erecto, ya que puede crear demasiada presión sanguínea que podría dañar sus tejidos. También debes evitar la eyaculación durante tu sesión de ejercicio, ya que esto también podría causar demasiada presión dentro de tu condición de hombre. Ahora haga una señal de OK con sus dedos pulgar e índice, y con la palma de la mano hacia usted, agarre su polla firmemente en su base. Ahora comience el movimiento de jelqingo ordeño desde la base hasta la glándula o la cabeza de su pene. A medida que su mano se acerca a la cabeza de su pene, haga la señal de OK con su mano libre y vuelva a ordeñar su pene. Mantenga las manos alternas para realizar continuamente el movimiento de ordeño o jelq, lo que producirá una presión arterial más alta dentro de su pene y expandirá sus capacidades de retención de sangre, lo que resultará en un pene más grande. Debes ser capaz de hacer unos 100 golpes en aproximadamente cinco minutos. Tiraría por 100 golpes la primera semana y agregaría cinco minutos adicionales a sus sesiones semanales. Jelqing no debe ser doloroso, y los jelqers demasiado entusiastas incluso han dañado sus penes o su capacidad para lograr una erección, así que siempre recuerde lo importante que es su unidad para usted y trátela con el cuidado y la consideración que merece. Realice un calentamiento después de su sesión, envolviendo su pene en una toalla caliente durante varios minutos.

¡Jelqing, si se hace correctamente y durante el tiempo suficiente, puede y aumentará el tamaño de su pene! De nuevo, ¡recuerda cuán importante es esa parte de tu anatomía para ti! No sea demasiado entusiasta, tómese su tiempo y sea amable, y podrá comenzar a ver resultados reales en unas pocas semanas. Buena suerte, ¡y espero que desarrolles el tamaño del pene que siempre has deseado!

