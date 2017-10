La Controversial Raza Pitbull Terrier

Nuestras mascotas son el reflejo de lo que somos y ciertamente así es, en este espacio hablaremos de la famosa y controversial raza de los Pitbull. La historia de esta raza de canes se remonta a la Europa del siglo X, época en las que eran famosas las peleas de perros contra osos, toros y hasta con felinos de gran tamaño, en donde los antepasados del actual Pitbull eran los más usados para tal fin debido sus características físicas.

El nombre completo de la raza es “Pitbull Terrier” resultado de la cruza de perros tipo Bull y Terrier, estos canes de gran robustez eran usados en contiendas contra otros animales en las llamadas fosas o arenas de la antigua Europa, debido a eso se les agrego el nombre genérico “Pit”, hoyo o fosa en español. Generalmente en esas fosas llenas de ratas, se arrojaba un perro, donde el objetivo principal era que el can que matara el mayor número de ratas en un determinado tiempo era el ganador, obviamente en muchas oportunidades el infortunado can terminaba enfermo o muerto por el sin número de heridas echas por las mordidas de los roedores. A pesar que en muchos países se tomaron acciones para prohibir estas denigrantes peleas, como en el año 1835, en donde el Parlamento Británico promulgó una ley, la sed de sangre y las ganancias obtenidas por eran tales que poco hicieron en acabar este tipo de espectáculo pero al menos disminuyeron. Sin duda ha sido una historia triste y sangrienta el origen de estos caninos.

En muchos países no está aceptada la tenencia de esta raza como mascota, están siendo duramente juzgados, censados y sometidos a estricto control actualmente por parte de las autoridades competentes en cada país. Esto se debe en gran medida a la fama que se ha construido alrededor de la raza a lo largo de los siglos, mas sin embargo aun puedes conseguir un Pitbull de pura raza en la ciudad de Bogota.

Por otro lado, en su estado natural y/o con una crianza sana es uno de los canes más amables e inteligente dentro de los perros de “peso pesado” que rápidamente entenderá todo aquello que se le pida e igualmente obedecerá. Es decir, se trata de un perro complaciente que disfruta la realización de tareas y aunque suene insólito, no es un buen perro guardián, debido a su naturaleza amistosa, pues suelen ser amigable hasta con los extraños. Por lo general, estos perros son juguetones y confiables como mascotas tanto para adultos como para niños. A pesar de esto, no es recomendable dejar a solas a un niño junto a un perro de la raza que sea, sin la supervisión de un adulto, ya que eso sería una invitación a los accidentes y no hay que olvidar que a la final de todo son animales, pese a su adestramiento dado el caso.

Para concluir la reseña sobre este canino en particular terminare citando a César Millán (el encantador de Perros) fiel defensor de estos animales, “No hay perros agresivos, sino humanos ignorantes”.