La eyaculación femenina y el punto G

A lo largo de la historia, siempre ha habido sexo. Además, ha habido educación sexual. Aunque me parece que es completamente ineficaz. Encuentro que no estoy solo, la mayoría de las personas en edad sexual han recibido poca educación sobre qué esperar en un encuentro sexual real. Lo que se enseña se relaciona principalmente con los ciclos menstruales, así como con la anatomía general masculina y femenina, pero tiende a detenerse allí. Esto se debe probablemente al constante estigma relacionado con los adultos que enseñan a hombres y mujeres jóvenes que el sexo puede y debe ser una experiencia placentera para ambas partes.

Cuando era niño, un amigo cercano me introdujo crudamente a la masturbación en mi jardín delantero. Corrió la manguera del jardín entre sus piernas y la acarició en un gesto que indicaba el concepto de masturbación junto con varios gemidos y gemidos. Parecía que él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, como era joven y fácilmente influido, cuando llegó el momento de entrar, fui directamente al baño para probar este proceso. Wow, funcionó, recuerdo haber pensado para mí mismo. El primer orgasmo para mí tenía alrededor de 11 o 12 años, y no había necesidad de explicación. Seguí la pista bastante críptica que mi amigo de confianza había demostrado en el jardín delantero. Antes de eyacular sentí que aumentaba la presión en mi área genital, sentía que tenía que orinar, pero confiaba en que mi amiga sabía algo que no sabía, así que continué y alcancé el clímax.

En contraste, a las mujeres nunca se les da siquiera el más mínimo indicio de lo que las hace tener un orgasmo placentero. Según mi experiencia, las mujeres son rechazadas de la conversación o interacción sexual con la mayor frecuencia posible desde la primera infancia. No es de extrañar que se desarrollen cicatrices emocionales debido al comportamiento de nuestra sociedad. Tendemos a crear un tabú asociado a la sexualidad femenina que en realidad tiene un efecto vudú en las mujeres. El vudú solo funciona si es creíble para el destinatario. Nuestra sociedad ha hecho exactamente eso, haciendo que la mujer espere poco placer de la relación sexual. En mi opinión, los científicos y médicos estadounidenses, así como los padres, son la causa de este problema. Si no hay pruebas empíricas más allá de la experiencia personal de nuestra comunidad científica, se descontarán los resultados. Todos sabemos que los científicos, los médicos y los padres lo saben todo. (LOL)

Mi misión es acabar con la confusión. La mayoría, si no todas, las mujeres pueden eyacular, salvo problemas médicos o físicos. Hay y siempre ha habido evidencia sobre la eyaculación femenina. Se remontan a las antiguas enseñanzas hindúes del tantra, lo llamaron fluido del clan (kuladravya) o néctar del clan (kulamrita) que se traduce al “Néctar de la Diosa” y creían que fluía naturalmente desde el vientre de la mujer. Al carecer de datos reales que respalden esta creencia, el simple hecho de que ocurriera fue suficiente para iluminar a su sociedad.

Durante los últimos 4 años he estado en una misión para descubrir la mayor cantidad de información objetiva sobre el tema de la eyaculación femenina que pude. Mi primer encuentro con una mujer que eyacula, fue hace unos 20 años, tengo 41 ahora. Algo sucedió durante el cunnilingus (sexo oral) en mi novia de 2 años que me sorprendió. Podía sentir un chorro de líquido con mis dedos dentro de ella. Realmente no tenía idea de lo que era. Desde entonces he deseado repetir la situación. Durante los últimos 3 años he podido hacer cualquier eyaculada mujer dispuesta y tener un verdadero clímax. Con las mujeres que a menudo desempeñan un papel en el dormitorio, es muy difícil que alguien sepa realmente lo que sucede dentro de sus cabezas o vaginas.

Siendo una persona extremadamente sexual, me gustan muchos otros hombres que se frustraron al buscar esta área ilusoria llamada el Punto G (acuñada en 1981 por BeverleyWhipple en honor a ErnestGrafenberg, MD) En los últimos años después de mucha investigación, creo que lo tengo resuelto. No hay un punto G, de hecho es un área. La cita original de Grafenberg define un área que se encuentra en la pared anterior (superior) del canal vaginal. Las interpretaciones de los lectores de esas citas originales determinaron que había un solo punto que se describía como del tamaño de una moneda de diez centavos que necesitaba estimulación para producir un orgasmo vaginal.

Esto para mi era una gran parte del problema. Mientras exploraba el interior de la vagina, intentaría encontrar este lugar. Fallé. Desde entonces realmente he descubierto la zona. La única comparación clara que puedo hacer es que el área dentro de la vagina llamada el punto G que es realmente una línea, equivalente a la base del pene masculino. Esta área puede variar en tamaño, tanto en longitud como en diámetro, de mujer a mujer. Como determinó Grafenberg, es el área que abarca la longitud de la uretra dentro de la vagina. No es un lugar en absoluto, ni Grafenberg lo describió como uno.

Para comprender los mecanismos de la eyaculación femenina, primero debe tener una idea clara de lo que los hombres y las mujeres tienen en común y lo que se necesita para que el macho común eyacule. Cuando somos concebidos, todos empezamos indiferenciados en cuanto al sexo. Por lo tanto, es solo sentido común que tenemos las mismas partes. Los testículos masculinos descienden, mi conclusión es que son los órganos que habrían sido ovarios sin el cromosoma Y. La capucha del clítoris (prepucio) se convierte en prepucio del pene. Los labios mayores se convierten en el escroto, mientras que los labios menores son la piel real que envuelve la uretra y el tejido eréctil y se convierte en la piel externa del pene.

Parece muy simple cuando se explica de esta manera, pero la ciencia no hace tal correlación. Ahora, con los fluidos actuales: la eyaculación masculina es una combinación de cosas, líquido prostático, producido en la glándula prostática, así como esperma producido en el testículo. Esto se combina antes de la eyaculación. Para las mujeres no hay espermatozoides, ni hay necesidad de que el líquido sea espeso y pegajoso, lo que protege a los espermatozoides que están dentro. En las mujeres, el líquido es producido exclusivamente por la próstata femenina (o esponja parauretral), es equivalente al sudor, producido por los sistemas linfáticos del cuerpo, no por el sistema urinario. Muchos dirán que es orina, pero la prueba en el fluido muestra que hay poca comparación. El líquido es mucho más parecido al de la próstata masculina. Contienen los mismos antígenos específicos de la próstata, así como una concentración muy alta de azúcares, que tampoco están presentes en la orina.

Ahora la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que hay poco sentimiento en casi 3/4 del pene masculino. Toda la cabeza del pene es súper sensible, igual al clítoris. Esto proporciona una gran habilidad para crear estimulación sexual tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, muy pocos hombres eyacularán solo prestando atención a la cabeza de su pene, aunque no es imposible. Tendrán un clímax sexual (pico de la colina), pero rara vez eyaculan completamente (cima de la montaña). Esto es lo que creo que la mayoría de los orgasmos no vaginales son para las mujeres. Hay un clímax, pero solo en un pequeño grado de lo que podría ser. La parte superior y los lados del pene tienen poca sensación. El área real que necesita atención es la base del pene donde la uretra es claramente visible. Todo el eje del pene necesita presión y estimulación constantes para provocar la eyaculación completa. Si imaginara un pene erecto dentro de un cilindro sobredimensionado de igual longitud y solo tuviera 2 o 3 dedos para acceder a esta área alrededor de la uretra, ¿qué debería hacer para provocar la estimulación y la eyaculación? Así es como debe imaginarse, en su cabeza, lo que es necesario para que una mujer eyacule.

Hay un área distintiva justo dentro de la vagina en la pared superior que va desde el extremo de la uretra y justo detrás del clítoris, que es el “punto E, el punto de eyaculación”. Esta área corre en ambos lados y detrás de la uretra de la mujer en el lado del abdomen. Varía en longitud y diámetro de persona a persona, al igual que el pene en todas las formas y tamaños. Ha habido una idea generalizada de que un movimiento de “ven aquí” con los dedos traerá un orgasmo de eyaculación para una mujer. Esto es solo parcialmente cierto. La situación real es que necesita que la zona lisa entre los dos primeros segmentos de su dedo ejerza presión mientras se desliza sobre esta área. Es mucho más parecido a un Disc Jockey cuando deslizan un disco de un lado a otro. Ahora, ¿qué pasó con el tejido eréctil, ah está ahí? Si está utilizando el movimiento y la presión correctos, sentirá cambios muy específicos en el interior del canal vaginal.

Al entrar, sentirá un área (montículo) de tejido acanalado que sobresale de la parte superior del canal vaginal, se siente como en nuestra garganta. Después de una pequeña cantidad de tiempo en un estado excitado habrá cambios. Primero habrá una completa suavidad y apertura de todo el interior de la vagina. Entonces habrá una tremenda acumulación de presión. Será difícil mantener los dedos dentro, pero debes hacerlo. Este es el punto en que el 90% de todas las mujeres lo detienen o cambian rápidamente de posición para evitar la sensación de tener que orinar. La única manera de pasar esta parte es la confianza. Como confié en que mi amigo sabía más que yo a la edad de 11 años, debes confiar en tu pareja. No hay forma de superarlo sin confianza y estar lo suficientemente cómodo con su pareja. Ambos están eligiendo aventurarse en áreas desconocidas de las relaciones sexuales. Si no se sienten lo suficientemente cómodos el uno con el otro, no hay manera de lograr la eyaculación. A los hombres, a diferencia de las mujeres, no les importa, solo quieren venir. Para las mujeres, las relaciones sexuales son tan emocionales que debe haber comodidad y relajación para que ocurra la eyaculación.

Es el trabajo del socio para asegurarle a ella (el receptor) que está bien dejarlo ir. Cuando tienes la sensación de que te están expulsando de la tensión de la vagina, estás muy cerca y tu trabajo es hacerle saber que está bien. Dile una y otra vez. Ella solo superará la reacción instintiva para retener la orina si usted lo permite. Como se indicó anteriormente, no se trata de orina, aunque todo se humedecerá si se hace correctamente. Deje las toallas por adelantado para evitar que se moje la cama.