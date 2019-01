La mejor dieta para perder peso: por qué las dietas de moda nunca funcionan

¿Estás buscando desesperadamente la mejor dieta para perder peso? Esta es una pregunta problemática. Las dietas de moda y las soluciones rápidas están por todas partes y nunca son la mejor manera de perder peso. Las celebridades y los medios de comunicación ayudan a dar a este tipo de dietas una cobertura amplia y los consumidores son secretamente influenciados para probarlos en la vana esperanza de que sean la respuesta. Para perder peso rápido y de larga duración.

La verdad es que muchos de estos programas de dieta simplemente no son efectivos para la pérdida de peso permanente. ¿No es esto lo que está buscando en última instancia? Entonces, ¿por qué estos planes de moda no son la mejor dieta para perder peso? Permítanme describir las 3 razones principales por las que las dietas de moda no funcionan …

1.) Olvidan el éxito a largo plazo a favor de una solución rápida.

La mayoría de las dietas de moda son rápidas en la naturaleza, ¿por qué? Porque se vende. La mayoría de las personas que hacen dieta quieren perder peso rápido, es un hecho. ¿Tal vez tú eres uno de ellos? Lo que debe tener en cuenta es que la pérdida rápida de peso debe ir de la mano con la pérdida de peso a largo plazo o, de lo contrario, estará constantemente haciendo dietas yo-yo. Si tiene sobrepeso, debe recordar que esta situación no ocurrió durante la noche y tampoco cambiará de la noche a la mañana. Esto nos lleva a la razón 2 de por qué elegir una dieta de moda popular no va a ser la mejor dieta para perder peso …

2.) Cortan calorías de manera muy drástica.

Cualquier dieta que esté demasiado enfocada en ayudarlo a perder peso rápidamente sin duda necesitará restringir las calorías severamente para lograr esto, en otras palabras, no puede ser la mejor dieta para perder peso. En el corto plazo, puede ver buenos resultados usando un sistema como este, pero mientras más tiempo permanezca en un programa que fomente este tipo de enfoque, más dificultad tendrá para perder peso. Siempre que restrinja el consumo de calorías durante demasiado tiempo, su cuerpo responde disminuyendo su tasa metabólica y comienza a almacenar más calorías en forma de grasa para evitar la inanición. El tejido muscular magro se convertirá en la principal fuente de energía y, aunque puede notar una disminución de peso, su porcentaje de grasa corporal definitivamente aumentará. Si desea el cuerpo de sus sueños, evite reducir las calorías más del 20% por debajo del mantenimiento.

3.) No crean hábitos positivos a largo plazo.

Cambiar sus hábitos es probablemente la verdadera clave para el éxito de la pérdida de peso a largo plazo, pero hacerlo es a menudo la parte más difícil de su viaje de pérdida de peso. El problema con la mayoría de los planes de pérdida de peso y dieta populares disponibles es que no permiten que se formen estos nuevos y poderosos hábitos simplemente debido a su enfoque para perder peso. Es probable que se vea obligado a comer una dieta desequilibrada que restrinja las calorías a niveles que son simplemente insostenibles y le resultará muy difícil mantenerse en el camino y evitar la tentación de comer alimentos que no son buenos para usted. Una dieta desequilibrada y severamente restrictiva definitivamente no es la mejor dieta para perder peso permanentemente.

Así, las dietas más populares son basura. ¿No es hora de que te pongas serio y comiences a elegir la mejor dieta para perder peso?

