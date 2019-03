No puede cum durante el sexo? 3 pasos para curar la “eyaculación retardada” para siempre – Cura para hombres “Grip of Death”

El “agarre de la muerte” es cuando un hombre agarra su pene con tanta fuerza durante la masturbación que el coito vaginal ya no lo estimula hasta el punto culminante.

Si está sufriendo de “eyaculación retardada” o “eyaculación retardada”, la buena noticia es que es casi completamente psicológica: las terminaciones nerviosas de su pene están intactas y solo está teniendo un “bloqueo mental” que le impide “dejarlo” “.

A diferencia de otros problemas de disfunción eréctil, el “agarre de la muerte” tiene muy pocos síntomas “visibles”. Se hace evidente cuando “vas” por más de 40 minutos y no estás ni cerca del clímax, con estimulación oral e incluso tu propia masturbación sin dar la ayuda necesaria.

El problema no es agudo, y ciertamente mucho más común de lo que solía ser.

La causa – sorpresa, sorpresa – es tecnología; tanto desde Internet (pornografía ilimitada) como el bombardeo de las percepciones de la gente sobre el cuerpo “perfecto” de las redes sociales. Si sospecha que lo padece, este tutorial pretende proponer una solución.

Una nota en las redes sociales.

El 90% de las redes sociales es falso. Es que los aspirantes intentan rellenar sus egos mostrando sus brillantes juguetes. Las mujeres lo usan para llamar la atención; los hombres lo usan para intentar que las chicas guapas se interesen en ellas. Si bien puede usarse correctamente (y muchos lo hacen), la mayoría del uso de las redes sociales es completamente antinatural. Esta es la causa predominante de la disfunción eréctil, generalmente en los últimos 5 años.

La razón por la que SM es tan peligroso, especialmente cuando se trata de sexo, es que expresa expectativas totalmente poco realistas acerca de cómo se ven las personas “normales”. Claro, todos tienen ese amor de celebridad con el que les encantaría “pasar el tiempo” con … pero seamos serios, estamos enamorados por una razón … son la personificación de lo que sientes “perfecto”. “la pareja sería. Esperar que de alguien más es una receta para el desastre. Es por esto que muchos hombres están experimentando problemas con su virilidad.

Si usas las redes sociales, usa la “técnica 1/2”: cada vez que consumas algo de una plataforma, asegúrate de publicar algo sobre TU vida para justificar mirarlo.

Es posible que algunos no quieran poner imágenes en Internet … esa es su elección, y debería evitar que vean las redes sociales de todos modos. La imagen de Donald Trump se ha utilizado en la televisión y en la web durante décadas; No le ha hecho ningún daño. ¿De verdad crees que una imagen de “Bruce de Dakota” se va a transmitir en todo el mundo o lo que sea? Mientras estés vigilante, no debería haber ningún problema importante (a menos que estés actuando como un troll).

El abuso de las redes sociales es un problema real y causa MUCHOS problemas con los jóvenes de hoy. Expectativas poco realistas, con la sensación de que tienen que actuar constantemente, tratando de “mantenerse al día” con una imagen de fantasía de riqueza / identidad … todo está allí en Twitter / Facebook, etc.

Porque

Como se mencionó, la causa principal de la eyaculación retardada / retardada es el “agarre de la muerte”.

El agarre de la muerte es cuando sostienes el pene con tanta fuerza cuando te masturbas que te impide disfrutar realmente de la penetración vaginal.

Eso no quiere decir que los “nervios” estén dañados o algo así; solo que tu cerebro deja de reconocer la estimulación provista por la vagina. El resultado es que ya no respondes al cuerpo de tu pareja y, en cambio, te frustra no poder alcanzar el clímax.

Si bien el “control de la muerte” es casi siempre la causa de la RD, no es la causa subyacente de la condición en sí. La causa subyacente es casi SIEMPRE psicológica (en la cabeza), generalmente sobre masturbación debido al estrés o al aburrimiento.

Es fácil culpar a la tecnología / las redes sociales, pero el hecho es que la mayoría de los hombres se atribuyen la condición. Como comer en exceso o el alcoholismo, la sobre-masturbación tiene muchos efectos secundarios indecibles de la adicción a la pornografía al no querer involucrarse con la sociedad. El efecto de la “eyaculación tardía” generalmente proviene de los bloqueos psicológicos autoinfligidos que la persona misma pone en la mente … NO es un factor externo arbitrario.

En realidad, lo que la mayoría de la gente no le dice, es que la mayoría de las “adicciones” o “dependencias” (especialmente si el sujeto está completamente sano) son causadas por el aburrimiento.

El aburrimiento – y la prevalencia de “llenar el vacío” – es el núcleo de muchos males de Occidente. La masturbación es una forma gratuita, rápida y sencilla de “sentirse bien” durante algún tiempo. Si bien generalmente se considera natural masturbarse al menos un par de veces a la semana (si no está en una relación), esta prueba de consideración se usa a menudo para justificar brotes proliferos de sacudidas varias veces al día.

La proliferación de esto no es el problema, el problema es la forma en que el hombre normalmente “apretará el agarre” para alcanzar el orgasmo. Los problemas resultantes surgen porque su compañero no puede replicar la misma sensación.

Solución (s)

Lo más importante que hay que apreciar sobre el problema es que NO ESTÁ SOLO.

Si puedes eyacular por tu cuenta, tu cuerpo está funcionando bien. El problema está casi seguro en la mente, lo que significa que debes entender cómo “dejar ir” y volver a una forma natural de las cosas.

Esta idea de ser “natural” es el núcleo de todo, y de donde proviene la “solución” más potente.

La mejor solución es hacer algo tan grande / drástico en tu vida que no tengas “tiempo” para preocuparte por la pornografía / la masturbación.

Esto va más allá de tener un pasatiempo: se trata de comprometerse a hacer algo tan grande que tiene que cambiar la forma en que funciona su vida. Ya sea que se esté moviendo a través del país, crear un negocio o tener otro proyecto “enorme” le permite salir de la rutina en la que probablemente esté.

Para hacer esto, hay 3 pasos que normalmente se consideran los más efectivos:

1) Identifique “por qué” puede sobre-masturbarse / sobreestimular –

Nuevamente, la simple razón por la que aparece la mayoría de los casos de ER es porque el hombre se ha estado masturbando en exceso.

La clave es entender por qué.

A los hombres se les enseña típicamente a contener sus sentimientos / problemas. Si sientes que no puedes hablar con los que te rodean sobre el problema, busca un grupo de apoyo.

El punto es que estás estresado o aburrido. De todos los hombres con los que he hablado sobre el tema, el aburrimiento ha sido la causa.

Necesitas ser 100% serio contigo mismo. ¿Por qué te estás volviendo al porno? ¿Por qué estás ignorando la vida “natural” y persiguiendo una fantasía de Internet?

No hay nada “malo” en hacerlo, es solo la razón por la que vas por ese camino. Eso es lo importante: apreciar lo que es el vacío.

Atacar el problema con un machete no va a arreglar nada. Es probable que estés 100% sano y que solo tengas un pequeño problema social en la mente. Superar eso comienza con admitir lo que te estás perdiendo de tu vida. Que obviamente hay algo mal.

Aceptar la masturbación NO ES El problema –

Está bien masturbarse … pero no tan vigorosamente.

La causa de RD es “agarre de la muerte”. Si te estás agarrando tan fuerte, significa que te estás masturbando demasiado.

La masturbación en sí misma es saludable, al igual que el sexo. Lo que no es es cuando estás utilizando el placer derivado de él para llenar de alguna manera un vacío en otras áreas de tu vida.

Esto significa que si está buscando “arreglar” el problema de la eyaculación tardía, la abstinencia total probablemente será un problema. Al igual que la cantidad de personas obesas que intentan dejar de comer por completo (y fallan miserablemente), dejar de masturbarse es solo para empujar el problema a otra cosa (comenzarás a ver videos de YouTube o algo así).

La masturbación NO ES el problema. El problema es el “vacío” que intentas llenar con él.

No sé qué es ese vacío para ti. Podría ser que tenga una situación familiar estresante, amigos que están enfermos o algún otro problema … para la mayoría, es un aburrimiento total y absoluto. No tienen “nada” a lo que aspirar en la vida, y terminan llenando el vacío con episodios de masturbación y pornografía.

Una vez que superas el estigma que la mayoría de la gente asocia al sexo / la masturbación, comenzarás a ver la imagen “verdadera”. ABRAZCA la masturbación y el sexo … pero no lo uses como muleta.

hacer algo en negrita

Después de haber considerado la verdad sobre la masturbación (que en realidad es saludable), debes trabajar para solucionar el problema subyacente.

Como se mencionó, para la mayoría de los hombres, es aburrimiento. Están aburridos de la vida … con la televisión … con todas las mentiras, las decepciones y las personas falsas. Están aburridos con las promesas que se vendieron … y resultaron ser mentiras. Están aburridos con su trabajo de mierda y solo quieren explorar de nuevo.

Este aburrimiento tiene un remedio: hacer algo “audaz”.

Ahora, debe decirse que esto NO es para abogar por hacer algo abiertamente arriesgado. Eso no es lo que voy a sugerir … ya que, de nuevo, empuja el “problema” a otra cosa.

El problema central que probablemente tenga es que perdió la “lujuria” de la vida que solía tener. Como una naranja, toda la emoción de la juventud ha sido exprimida de su existencia, dejando facturas, dependientes y parientes molestos en su lugar.

Ya no hay tiempo para que “usted”, y probablemente llene el vacío con algo en lo que pueda confiar para que se sienta bien.

El punto es, y esto lo he encontrado mucho, muchos hombres se sienten decepcionados por quienes los rodean. Es posible que hayan “crecido” en estatura / posición … pero han descubierto que su pareja o su familia se muestran renuentes a seguir su ejemplo.

En este caso, y para la mayoría de los otros casos de “aburrimiento”, la respuesta es “inventar” su propia realidad.

Esto suena raro, pero es 100% legítimo.

Las personas solo pueden reaccionar a lo que ven. No saben que has tenido 2 reemplazos de cadera o puedes hablar 15 idiomas … ven lo que llevas puesto, cómo te mantienes y de qué tipo de cosas hablas.

En nuestro mundo moderno, es MUY fácil sucumbir a la mediocridad, hablar de “el clima” y otras tonterías. A nadie le importa más, y están tan ansiosos por tratar de “escapar” que apenas se hablan entre sí … sobre cualquier cosa.

La buena noticia es que si está en esta posición, puede hacer el cambio de manera bastante simple.

Lo primero que debes hacer es salir y comprar un conjunto de ropa legítimo. Algo hecho a medida.

Después de hacer esto, consigue unos zapatos adecuados. Nada demasiado caro pero tienen que ser decentes.

Una vez hecho esto, salga al bosque o a un lugar tranquilo cerca de donde vive.

Ir a algún árbol con un bloc de notas y un bolígrafo. Escribe la única cosa que harías constantemente si tuvieras la oportunidad de hacerlo.

No importa lo que sea … dormir con un grupo de chicas, crear un gran arte, ver todas las maravillas del mundo.

La clave es que tendrías que hacer esa cosa “una” para siempre. Constantemente.

Piénsalo lo suficientemente profundo como para realmente considerar “hacerlo” … como si lo hicieras, ¿qué harías para llegar allí?

Si realmente puede desglosar el proceso (pasos) para llegar a un lugar en particular, rápidamente descubrirá que de todas formas no necesita la mitad de los recursos que presumía.

Cuando esto suceda, puedes comenzar a considerar realmente poner en práctica algunas de tus ideas.

Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes.

La mayoría de las personas vegetan porque carecen de motivación para ir y divertirse. Tal vez se hayan dado por vencidos en la obtención de algo que valga la pena, y en su lugar intenten llenar el vacío con tonterías sin sentido. La masturbación cae en esa categoría.

Las mejores personas no son inmunes a esto; simplemente se ponen tan ocupados / productivos que no les importan los “impulsos” con los que puedan tener que lidiar. Esto se encuentra en el núcleo de por qué algunos siempre parecen estar bien y otros generalmente se estancan.

Si aplica este proceso al problema del “RD”, el punto es que si se aleja de “llenar el vacío”, comenzará a experimentar una respuesta más natural y orgánica de su cuerpo.

Esta naturaleza orgánica de la respuesta es el núcleo de la solución. El 99.9% de nuestras sociedades ahora están tan fabricadas, procesadas y son falsas que nuestros cuerpos no saben qué hacer en respuesta. Nunca has oído hablar de alguien que se haya vuelto mórbidamente obeso comiendo brócoli, ¿verdad? Lo mismo existe para el sexo: muchas personas (hombres y mujeres) experimentan problemas relacionados con la intimidad debido a la proliferación de pornografía. Si bien la “pornografía” no es la culpable, destaca el problema principal: la falta de indulgencia natural que conduce a una incapacidad para reducir cualquier tipo de sensaciones falsas.

Si desea prepararse bien, manténgase alejado de las píldoras y recorte las luces parpadeantes de la sociedad moderna. Salga y disfrute de la naturaleza: salga a caminar, compre cosas bonitas o relájese con amigos. Si eres realmente aventurero, arriesga audazmente como moverte por un país. Haga esto lo suficiente y finalmente encontrará que la mayoría de sus “problemas” simplemente desaparecerán.