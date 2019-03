Potty entrenando a tu perro

Los cachorros son adorables y tiernos, pero a veces, cuando se trata de ir al baño, pueden ser más que un pequeño desafío.

* Algunas cosas a tener en cuenta sobre los perros más pequeños antes de profundizar en este tema: los perros pequeños son casi siempre más difíciles de entrenar que un perro más grande debido a su vejiga e intestinos. Además, los dueños de perros más pequeños tienden a dejarlos escapar con un comportamiento que nunca tolerarían en un perro más grande. Cuando entrene a su perro pequeño en los meses más fríos del año, se recomienda obtener un abrigo que le brinde calor. Se sabe que los propietarios han tenido éxito con el entrenamiento de la basura o el uso de pipí durante estos tiempos también. *

La mayoría de los cachorros tienen que salir cada media hora a una hora. Es muy importante que, en la primera o segunda semana de llevar a su cachorro a casa, tenga tiempo para hacerlo.

La consistencia es la parte más importante del entrenamiento del baño. Debe llevarlo al mismo lugar cada vez y elogiar a su perro cuando él / ella haga sus negocios. Algunos buenos momentos para recordar sacar a su perro son:

15 a 45 minutos después de que tu perro coma.

Despues de una siesta

Despues de jugar

Tampoco se recomienda alimentar a tu cachorro de forma gratuita. La mejor manera de ayudar a entrenar a su cachorro es tener un horario de alimentación establecido, de esa manera usted puede regular sus patrones de orinal.

Los cachorros nunca deben tener el funcionamiento de la casa sin supervisión hasta que estén bien entrenados para salir. Deben tener un área fija donde se les permita estar y si tienen un accidente es fácil limpiar el desorden (pisos alfombrados, no es una buena idea). Si está ahí para vigilar a su cachorro, está bien dejar que corran por toda la casa, por supuesto, solo asegúrese de observar sus acciones para detectar cualquier señal de que puedan necesitar ir al baño.

Si va a trabajar o va a salir por un período de tiempo determinado, es mejor tener un “den” para que se queden hasta que regrese a casa. Esto podría ser una pequeña parte de la casa seccionada, o una jaula / corral para perros hecha para este propósito. Los perros son en realidad animales del den, y les encanta tener su propio lugar para dormir, descansar y comer.

La mayoría de los perros no quieren meterse donde duermen o comen. Haga que el área sea lo suficientemente grande para que se den la vuelta y se pongan de pie cómodamente. Si les das demasiado espacio, solo harán su trabajo en la habitación que no necesitan para dormir. Date cuenta de que esto no es cruel, y los dejarás salir cuando llegues a casa. Esto les enseñará a respetar su guarida y su hogar. Tal vez déles algunos de sus juguetes para jugar y mantenerse ocupados.

Recuerde, es muy importante dejar salir a su cachorro tanto como sea posible. Cuando ocurre un accidente, solo regañe diciendo que no si los atrapa en el acto y lo lleva directamente afuera. Asegúrese de limpiar siempre los accidentes de inmediato y no delante del cachorro. Para la limpieza, use un limpiador de enzimas que se puede encontrar en cualquier tienda de mascotas (el vinagre y el agua en el área también funcionan). Desea eliminar el olor completamente de esa área para que su cachorro no lo vuelva a visitar y huela el accidente.

El cachorro puede no ir cada vez que lo saques. Esto no es un problema, solo recuerda intentarlo nuevamente en un corto período de tiempo (20-45mins).

Siempre asegúrese de alabar a su perro por su buen comportamiento, les encanta ser elogiados y estarán más dispuestos a querer salir para hacer sus negocios.

Cuando regrese a casa, asegúrese de recordar sacar a su cachorro lo antes posible.

Cosas que nunca debes hacer cuando Potty entrena a tu cachorro

Nunca le pegues a tu perro. Lo único que esto logra es hacer que te tenga miedo y, en algunos casos, crear un comportamiento agresivo.

Nunca frote su nariz en su propia caca. No funciona, y de hecho algunos perros se comen su propio negocio. Hacer esto puede causar señales mixtas.

No te desanimes. Recuerde que su perro aprenderá a hacer esto correctamente, solo se necesita tiempo y paciencia.

Para terminar, recuerde que debe mantener la coherencia y asegúrese de configurar un estudio para su cachorro. Esto permitirá una tasa de éxito mucho mayor y acortará el tiempo que se tarda en enseñarle a su perro a entrenar a ir al baño.

