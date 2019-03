Secretos para durar más tiempo en la cama

Perder más tiempo en la cama parece ser una de las principales preocupaciones que tienen los hombres con respecto al sexo. Este tema en particular es tan importante para los hombres que ves a varios chicos publicando esta pregunta exacta en foros y en muchos otros lugares. Solo preguntando lo mismo ¿CÓMO PUEDO DURARME MÁS EN LA CAMA ??????????

Es completamente comprensible, no los culparías. Por mi parte, entiendo lo vergonzoso que es correrse un poco demasiado pronto. Créeme, perdí a mi primera novia por esa única razón y cada vez que me acuerdo de todo esto, me hace reír. Entré a ella y ni siquiera duré 45 segundos. Ni siquiera pude controlar mi empuje. Bueno, en mi defensa esa fue mi primera vez y realmente no sabía lo que estaba haciendo. Pero ella se fue con una cara triste y disgustada y desde ese fatídico día nunca volví a saber de ella.

Después de ese evento, decidí que no iba a volver a tener relaciones sexuales con ninguna mujer hasta que supiera lo que estaba haciendo. Así que decido tomar el sexo como curso. Si hay una cosa que he llegado a entender, es el hecho de que cualquier hombre puede durar tanto como elija en la cama mientras esté listo para hacer el sacrificio necesario. Me refiero a echar un buen vistazo a tu vida, casi todas las cosas buenas que sabes cómo hacerlo tan bien hoy que tuviste que aprender a hacerlo, ¿no es así? Entonces, ¿por qué ahora pensamos que deberíamos ser maestros en el sexo solo por naturaleza?

Decidí que iba a dominar el acto de complacer sexualmente a las mujeres … ¿preguntar por mi progreso? Todavía no estoy allí porque creo que no reúno los requisitos para ser tratado como maestro aún. La verdad es que cuanto más aprendí, más descubrí que aún había más que aprender. El sexo en sí mismo es un tema muy fascinante, arte [tema] {como se le llame}.

Ahora volvamos a nuestra discusión. A menos que seas un hombre de un planeta diferente, dar a una mujer el orgasmo es un infierno para aumentar tu ego … hay algo en poder complacer a una mujer que te da la sensación de que eres especial, diferente si la palabra eres tú. sonsuper ¡Fellas confía en mí que eres! en efecto. La verdad es que solo muy pocas mujeres tienen orgasmos durante el sexo, en gran parte debido a la diferencia de tiempo entre el orgasmo masculino y femenino. Entonces, si eres capaz de mantener tu orgasmo el tiempo suficiente hasta que ella tenga el suyo o lo tengas juntos, ¡entonces realmente eres EL HOMBRE!

De manera predeterminada, a un hombre le toma alrededor de 4 minutos para que se corra después de la penetración, pero algunos hombres incluso se corren en segundos [lo hice] si no tienen el control adecuado o se excitan demasiado. Pero por otro lado, a una mujer le toma alrededor de 18 minutos alcanzar el orgasmo. ¡¡¡¡¡¡Sí!!!!!!

¿Te oí decir que es suicidio? ¿CÓMO ME ESPERA QUE MANTENGAS A LLEGAR POR 18 MINUTOS? Esa fue la pregunta que hice cuando vi por primera vez esa investigación. Entonces me dije “no tiene sentido que pueda hacerlo”

Buenas noticias, Fellas es tuyo sinceramente mientras escribo este post. A veces voy por 20-25 minutos [incluso más]. Tengo que hacerme cum cuando me doy cuenta de que ya está en eso … así que confía en mí, si puedo hacerlo [hasta los 45 segundos], entonces creo que cualquiera puede hacerlo definitivamente. Todo lo que necesita es paciencia y dedicación a estos sencillos pasos que le daré sobre cómo durar más tiempo en la cama.

MASTURBACIÓN

Cuando te masturbas, intenta durar hasta 15 minutos antes de eyacular. Te aconsejo que tengas un cronómetro / cronómetro cerca de ti. Cada vez que sienta que está cerca, solo deténgase y respire, permita que la tensión se enfríe un poco antes de comenzar de nuevo. Cuando te masturbas, ten en mente el orgasmo de la mujer, no el tuyo. Esto te ayudará a concentrarte en lo más importante, que es complacer a la mujer, y te ayudará a mantener tu mente fuera de la eyaculación.

RESPIRACIÓN

Me doy cuenta de que la mayoría de las personas apenas respiran adecuadamente durante el sexo, solo respiraciones cortas, lo cual es tan malo como no respirar en absoluto. Respire. Deje que salga de su estómago, respire profundamente y suelte por completo. Si se excita demasiado y parece que está perdiendo el control de la respiración de sus fosas nasales con la boca [recuerde, respire por completo]. No se preocupe por el sonido que hace, la respiración pesada puede ser un gran cambio para su pareja durante las relaciones sexuales. Hagas lo que hagas, asegúrate de estar respirando completamente. Si te das cuenta de que dejaste [confía en mí, puede suceder, involuntariamente en algún momento del sexo]. Oblígate a reanudar.

PROLONG FOREPLAY

Pasar más tiempo en los juegos previos te ayuda a mantenerte fresco y en control de tu emoción. Tómate tu tiempo sobre su cuerpo. Bésala de pies a cabeza. Algunas mujeres incluso se excitan cuando les besas el pelo [extraño pero cierto]. Vea su cuerpo como una aventura, deje que cada beso se prolongue, especialmente su estómago, abdomen y vagina. Sé sensible durante el juego previo. Observa cómo reacciona a cualquier parte de su cuerpo que toques. Esto te ayudará a estimularla mejor. Presta más atención a sus puntos más sensibles, esto la acercará al orgasmo para que cuando penetres no tengas que esforzarte demasiado para que llegue allí.

NO PIENSES EN TENER UN ORGASMO DURANTE EL SEXO.

Cuando pienses en terminar, eso es exactamente lo que sucederá. Enfócate en otra cosa como complacer a tu pareja. Concéntrese en sus curvas, su cuerpo y lo que está sucediendo en este momento. Disfrutar del momento.

PRUEBA DIFERENTES POSICIONES.

Al hacer esto, no solo le está demostrando que puede complacerla de múltiples maneras, sino que también descubrirá qué es lo que más disfruta.

Esto también le permitirá durar más tiempo en la cama, ya que le brindará períodos de descanso y evitará la sobreestimulación desde una posición. Pero, por favor, no copie ese inserto y elimine lo que hacen en las películas porno que no lo ayudarán.

TOMAR BREVES A CORTO

Durante el sexo, si siente que se está excitando demasiado, deténgase durante 5-10 segundos y deje que la emoción disminuya. En lugar de empujar intente presionar. La diferencia es que cuando empujas tienes un estallido de flujo sanguíneo y tu emoción aumenta mucho más rápido. Es mejor evitar esto hasta el final cuando tú o ella estén listas para alcanzar el clímax.

EJERCICIO [UTILIZAR EJERCICIOS DE KEGEL]

Estos ejercicios ayudan a tensar los músculos que son responsables del control de la eyaculación. Cuanto más ejercites estos músculos, más control tendrás sobre qué tan pronto eyacules. Esto también ayuda para la disfunción eréctil, yendo al baño con demasiada frecuencia. Para hacer estos ejercicios primero tienes que encontrar el músculo. La próxima vez que orines, intenta detener el flujo medio. La flexión que solías usar para dejar de orinar es la misma flexibilidad que necesitas para practicar. Flexiona el músculo a diario. Flexiona el músculo durante 5 segundos y suelta. Haz esto durante 10 minutos al día, y te hará maravillas.

CREMA DE NUMERACION

Dudo que necesite una crema anestésica si puede seguir fielmente los pasos que enumeré anteriormente. He estado trabajando con los mismos pasos que he enumerado anteriormente y lo estoy haciendo bastante bien. Sin embargo, puedes hacer uso de la crema para adormecer mientras trabajas para mejorarte naturalmente. Aunque tienes que tener cuidado con el producto que eliges. No todas las cremas para adormecer son completamente saludables para tu pene.